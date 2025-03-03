Эксперты выяснили, что молодежь чаще страдает от сенсорной перегрузки

Общаться по телефону, ездить по делам, сидеть в МФЦ, взаимодействовать с людьми и решать много серьезных задач — верный способ вызвать у себя стресс. Ученые выяснили, что современная молодежь нашла новый способ с ним справиться — ASMR.
ASMR-контент — это видео- и аудиоролики, на которых производятся рутинные действия, а звук и картинка настроены так, чтобы тихие и незаметные детали было хорошо слышно: например, громкий шепот, расчесывание волос, царапание микрофона ногтями и много другого.
Аббревиатура расшифровывается как «Автономная сенсорная меридиональная реакция» и означает, что такой контент оказывает дополнительное влияние на мозг, в результате чего в мозгу как будто происходит легкое покалывание, а человек расслабляется.
Сам по себе контент существует уже много лет: на любой платформе вроде Youtube или Тиктока можно найти тысячи разных видео на любой вкус. Новость заключается в том, что эффект от ASMR подтвердили ученые, подтвердившие, что странное развлечение действительно работает.
Новостью об исследовании агентства Revealing Reality поделилась газета The Guardian. Ученые провели серию интервью с создателями и потребителями ASMR-контента, а также проанализировали тысячи популярных роликов, чтобы выявить закономерности. Всего на вопросы ответило более 2000 британцев.
Результат оказался неожиданным: молодые респонденты в возрасте от 18 до 44 лет гораздо чаще отмечали, что испытывают сенсорную перегрузку от личного общения, шумных общественных пространств и жизни в оффлайне в целом — а ASMR-контент помогает им успокоиться, расслабиться и даже уснуть.
47% участников исследования в возрасте от 25 до 34 сказали, что шумные места вроде торговых центров или вокзалов вызывают у них перегрузку и стресс — а в группе 55−64 года таких оказалось только 35%.
39% в возрасте 18−24 года регулярно испытывают необходимость закрыться от шума (например, шумоподавляющими наушниками) — а среди людей в группе 45−54 таких только 21%.
Кроме того, молодежь в целом гораздо чаще предпочитает писать сообщения, нежели звонить или общаться с людьми лично, и при возможности работает в одиночку, а не среди людей.
Это вызывает новые проблемы: аудиологи (врачи, работающие с нарушением слуха) сообщают, что к ним стали чаще обращаться молодые люди, которые испытывают проблемы с распознаванием речи. В то же время данные социологов показывают, что молодые поколения реже выходят из дома и испытывают больше стресса во внешнем мире, предпочитая удаленную работу и доставку товаров с помощью приложений.
Регулярные потребители ASMR-контента сообщили, что их привлекает возможность «эскапизма», спокойствие и ощущение внимания и заботы от незнакомого автора. В то же время исследователи задаются вопросом, не становится ли такой контент суррогатной заменой реальной человеческой связи, интимных практик и живого общения, затрудняя общение с живыми людьми в будущем.
«Мы словно забываем, что некоторые вещи и должны быть трудными — и, подменяя беспорядочность и стресс от живых взаимодействий между людьми искусственными роликами, лишаем себя многих нужных аспектов полноценной жизни: феромонов, невербальной коммуникации, адаптивности и эмоциональной зрелости», — пишут авторы работы, вместе с тем признавая, что окружающий мир, возможно, стал более сильным источником стресса за последние десятилетия.
Доцент Мичиганского университета и эксперт в вопросах развития ребенка Дженни Радецки отмечает, что проблема не в самом ASMR, а в его доступности: такой контент упрощает доступ к определенным эмоциям и переживаниям, и если человек начинает регулярно испытывать в нем потребность и избегает реальной коммуникации, значит, возможно, он уже столкнулся с нарушениями каких-то базовых навыков, и ему стоит проконсультироваться со специалистом.
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