Эксперты выяснили, что молодежь чаще страдает от сенсорной перегрузки

Доцент Мичиганского университета и эксперт в вопросах развития ребенка Дженни Радецки отмечает, что проблема не в самом ASMR, а в его доступности: такой контент упрощает доступ к определенным эмоциям и переживаниям, и если человек начинает регулярно испытывать в нем потребность и избегает реальной коммуникации, значит, возможно, он уже столкнулся с нарушениями каких-то базовых навыков, и ему стоит проконсультироваться со специалистом.