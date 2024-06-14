Эксперты выбрали самые красивые фотографии дикой природы в этом году

Конкурс для фотографов WildArt Photographer of the Year был основан в 2022 году. Все его жюри — профессиональные фотографы, а главный критерий оценки снимков — мастерство и художественные качества фотографии. Организаторы конкурса сообщают, что не обязательно искать самое редкое животное, героем может стать даже обычный зверь — но вместе с тем активно выступают за поддержку проектов по сохранению вымирающих видов по всей планете и стремятся привлечь внимание к красоте природы, которую мы можем потерять.