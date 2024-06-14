Эксперты выбрали самые красивые фотографии дикой природы в этом году

Конкурс для фотографов WildArt Photographer of the Year был основан в 2022 году. Все его жюри — профессиональные фотографы, а главный критерий оценки снимков — мастерство и художественные качества фотографии. Организаторы конкурса сообщают, что не обязательно искать самое редкое животное, героем может стать даже обычный зверь — но вместе с тем активно выступают за поддержку проектов по сохранению вымирающих видов по всей планете и стремятся привлечь внимание к красоте природы, которую мы можем потерять.
Категории у проекта тоже очень художественные: Свет, Вода, Воздух, Цвет, Крошки, Абстракция, Пейзаж и Простор. В подборке — тройки финалистов в каждой из категорий.
Главный приз получил Хермис Харидас за контрастный снимок парящего удода, снятого против солнца. Приз в номинации «молодой фотограф года» получил Максимиллиан Пачковский за фотографию гнезда моевок на стене дома.
А еще недавно публиковали самые красивые фотографии еды.
Георгий Мазуркевич