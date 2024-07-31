Эксперты: вы не должны хотеть выглядеть как олимпийцы

Стартовали Олимпийские игры в Париже, которые многие будут смотреть, лежа на диване и, вероятно, с чипсами и газированными напитками. И скорее всего они будут смотреть на спортсменов и задаваться вопросами: «почему у меня не такое спортивное тело?», «Неужели я настолько хуже выгляжу?».
По словам Дженнифер Роллин, основателя Центра расстройств пищевого поведения в Роквилле (штат Мэриленд, США), люди склонны сравнивать себя с другими. Поэтому олимпийские игры — лучшее время, чтобы это сделать.
Эксперты объяснили, почему не стоит сравнивать себя со спортсменами и как они могут вдохновить нас.
Ваше тело — это не целый рабочий день
Увеличение выносливости и тренировка своего тела — работа для олимпийцев. Они уделяют ей все свое свободное время, каждый день посвящают себя тренировкам и диетам.
Когда вы будете смотреть Олимпийские игры и начнете сравнивать себя со спортсменами, посмотрите на своих домашних животных, хобби, семью и друзей. Если бы вы семь дней в неделю посвящали спорту, у вас бы ничего этого не было.
Вы можете вдохновиться на постановку правильных целей
«Никто не родился с поварешкой в руках», — гласит пословица. Олимпийцы заставляли себя делать то, что когда-то им казалось невозможным. Они никогда не останавливались на достигнутом, поэтому добились таких результатов.
Спортсмены попадают на олимпиаду не случайно. Они определили свою цель, оценили, что им нужно для ее достижения и что мешает. Они постепенно устраняли все препятствия и ограничения, чтобы оказаться там, где они хотели быть.
Важно подходить к целям без перфекционизма, так как чрезмерное внимание к ним может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.
Например, если ваши цели основаны на спорте, определитесь: вы хотите укрепить тело или по-другому выглядеть? Если выбор пал на второе, тренировки не принесут пользы. И если вы стали винить себя за один пропущенный тренировочный день и считаете, что должен быть строгий график и ограничения в еде, вы зашли слишком далеко.
Как наблюдать за олимпиадой без стыда
Помните, что так же, как и в социальных сетях, люди на олимпиаде показывают то, чего они уже достигли. За кадром остаются промахи, ошибки и множество тяжелых испытаний.
Также эксперты советуют ловить мысль, когда вы начинаете сравнивать себя со спортсменами, осознать ее и отпустить, а после продолжить наслаждаться просмотром.
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Анна Морозова