Эксперты: вы не должны хотеть выглядеть как олимпийцы

Например, если ваши цели основаны на спорте, определитесь: вы хотите укрепить тело или по-другому выглядеть? Если выбор пал на второе, тренировки не принесут пользы. И если вы стали винить себя за один пропущенный тренировочный день и считаете, что должен быть строгий график и ограничения в еде, вы зашли слишком далеко.