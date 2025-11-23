Эксперты: в какую ловушку загнал себя Трамп

При этом политолог и философ Борис Межуев предлагает рассматривать поведение Трампа не как политические ошибки, а как попытку выбраться из внутренних ловушек, в которые он сам же попал. По словам эксперта, у Трампа резко сузилась опора внутри Республиканской партии: традиционные «ястребы» во внешней политике, такие как Марко Рубио, оказались настроены куда жёстче, чем демократы, а умеренное крыло тяготеет к дистанции от президента.