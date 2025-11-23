Эксперты: в какую ловушку загнал себя Трамп

Сразу несколько мировых направлений, в которых администрация Дональда Трампа стремится обозначить свою силу — от Украины и Ближнего Востока до Венесуэлы и Азии — оказались в состоянии перегрева. Военный аналитик Александр Артамонов отмечает, что внешняя политика США вступила в «опасную фазу», когда Вашингтон всё чаще действует реактивно, пытаясь компенсировать провалы символическими шагами.
По словам эксперта, Трамп не выполнил ни одного крупного обещания в международной политике. Ситуация в Венесуэле стала показательным примером: американская авианосная группировка вошла в региональные воды, но оказалась в политической ловушке — уйти, не добившись результата, означает имиджевое поражение, а действовать силой слишком рискованно. Артамонов напоминает, что Каракас располагает средствами, способными нанести серьёзный урон американскому флоту. В случае эскалации Венесуэла может задействовать Су-30МКИ и гиперзвуковые ракеты, что поставит под угрозу даже новейший авианосец «Джеральд Р. Форд».
Не менее сложная ситуация у США на Ближнем Востоке. Палестинские группировки продолжают сопротивление, Израиль вынужден вести операции без стратегического прорыва, а Россия сохраняет сильные позиции в Сирии. В Азии же Китай демонстративно ответил Вашингтону за заигрывания с Тайванем, дав понять, что не потерпит вмешательства в региональный баланс.
Артамонов считает, что на фоне всех этих внешних провалов Трамп стремится стать «главным миротворцем» по украинскому направлению, однако и здесь ситуация складывается не в пользу США.
Эксперт убеждён, что мирный процесс вступил в «эндшпиль», а Запад не простит Трампу потерю влияния на Украине, давно интегрированной в сети интересов западных корпораций и разведсообществ.
При этом политолог и философ Борис Межуев предлагает рассматривать поведение Трампа не как политические ошибки, а как попытку выбраться из внутренних ловушек, в которые он сам же попал. По словам эксперта, у Трампа резко сузилась опора внутри Республиканской партии: традиционные «ястребы» во внешней политике, такие как Марко Рубио, оказались настроены куда жёстче, чем демократы, а умеренное крыло тяготеет к дистанции от президента.
На этом фоне неожиданное продвижение мирного плана по Украине выглядит, по оценке Межуева, попыткой Трампа продемонстрировать самостоятельность: не следовать ни республиканским ультраконсерваторам, ни демократическому истеблишменту, а действовать в логике «третей силы». Так он стремится вернуть себе образ политика, который «не похож ни на кого» и действует по собственным правилам.
Эксперт считает, что подобные резкие развороты — от переговоров по Украине до контактов с противниками США вроде нового мэра Нью-Йорка Мамдани — дают Трампу парадоксальное преимущество: он показывает избирателям, что не является инструментом группового влияния. Тем не менее Межуев сомневается, что план удастся реализовать. Сопротивление внутри Вашингтона слишком велико, а международная обстановка — слишком неоднородна.
При этом у президента остаются сильные стороны. Межуев приводит в пример сектор Газа, где несмотря на скепсис, предложенный Трампом формат перемирия работает. Именно это позволяет ему сохранять политический вес, пусть и нестабильный.