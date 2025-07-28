Эксперты: в дубайском шоколаде нашли канцерогены

Шоколад был создан в Дубае в 2021 году эмиратским брендом Fix Dessert Chocolatier, но наибольшая популярность пришла к нему через два года благодаря соцсетям. В шоколаде содержится фисташковая паста и катаифи (тонкие нити теста, используемые в восточных сладостях).
В «Роскачестве» сообщили о недавнем исследовании дубайского шоколада, в результате которого были выявлены потенциально опасные вещества в его составе. Немецкая организация Stiftung Warentest взяла шесть образцов шоколадных плиток, произведенных в ОАЭ (два образца), в Германии (два образца), а также в Турции и Нидерландах. Не уточняется, был ли среди них оригинальный продукт от Fix Dessert.
В образцах из ОАЭ после лабораторного анализа специалисты обнаружили 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры. Оба вещества образуются в продуктах, особенно в растительных маслах (в особенности в пальмовом масле), во время очистки и обработки. Они считаются возможными канцерогенами. Глицидиловые эфиры могут превращаться в организме в потенциальное канцерогенное вещество глицидол. Международный агент по исследованию рака (IARC) классифицирует глицидол как вещество класса 2A — это означает, что оно считается возможным фактором риска развития онкологии.
Также в одном из эмиратских образцов специалисты обнаружили в незначительном количестве афлатоксины — токсичные соединения от плесени. Они могли развиться на фисташках, которые хранили в неподобающих условиях или слишком долго. По данным экспертов, такая концентрация неопасна.
В «Роскачестве» объяснили, что другие образцы были безопасны, но лишены фирменного вкуса. По ощущениям специалистов, фисташки в них не чувствовались, а был только легкий ореховый привкус.
«В Stiftung Warentest также посетовали, что в начинке много сахара и растительных масел (что, впрочем, вполне нормально для шоколада и других кондитерских изделий)», — указали в пресс-службе «Роскачества».
Ранее сообщалось, что популярность дубайского шоколада спровоцировала дефицит фисташек во всем мире и привела к резкому росту цен на них.