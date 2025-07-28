Эксперты: в дубайском шоколаде нашли канцерогены

В образцах из ОАЭ после лабораторного анализа специалисты обнаружили 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры. Оба вещества образуются в продуктах, особенно в растительных маслах (в особенности в пальмовом масле), во время очистки и обработки. Они считаются возможными канцерогенами. Глицидиловые эфиры могут превращаться в организме в потенциальное канцерогенное вещество глицидол. Международный агент по исследованию рака (IARC) классифицирует глицидол как вещество класса 2A — это означает, что оно считается возможным фактором риска развития онкологии.