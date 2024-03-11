Эксперты усомнились в справедливости победы ИИ над людьми в IQ-тестах

Эксперты из «Яков и партнеры» отмечают, что ИИ уже оказывает все большое влияние как на экономику и бизнес, так и на повседневную жизнь. По оценкам компании, общий эффект от внедрения ИИ российским бизнесом к 2028 году может достичь 4,2−6,9 трлн руб. и обеспечить прирост до 4% ВВП. Однако технологии продолжают развиваться, появляются новые возможности их применения в бизнесе, так что оценка может измениться, уточнил Чемашкин.