Эксперты требуют уголовной ответственности для владельцев агрессивных собак

В Хакасии на 8-летнего ребенка напала стая домашних собак. Об этом сообщили в региональном управлении СК. Уточняется, что нападение произошло в селе Шира, где девочка шла из дома в школу. Ребенка госпитализировали, у него зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей.
На прошлой неделе в Сочи две собаки породы хаски также напали на ребенка на территории садового товарищества. Мальчика с множественными ранами лица доставили в городскую больницу, а после вертолетом перевезли в краевой центр Краснодар, а затем отправили в Москву. Ребенок до сих пор находится в искусственной коме. Ему проведут многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица.
В конце февраля в Екатеринбурге сбежавший пес породы ротвейлер напал на женщину с ребенком. Местная жительница была вынуждена лечь на снег, закрыв своим телом ребенка, который, к счастью, не пострадал, но очень сильно испугался.
Приравнивать агрессивные действия собак к аналогичным правонарушениям их хозяев
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов уверен, что все противоправные действия, совершенные собаками, должны приравниваться к аналогичному преступлению со стороны их хозяев.
— Нужно понимать, что собака сопоставима со средством повышенной опасности, поэтому если собака у тебя есть, и ты позволяешь ей выходить за рамки закрытой территории, то ты несешь полную ответственность за все, что она совершает. Если напала собака на прохожего — это должно приравниваться к тому, что сам хозяин этой собаки напал. У меня у самого три собаки, я понимаю, что если хотя бы одна из них была агрессивной, то я бы нес полную ответственность за любые противоправные действия, — сказал Милонов.
Также он считает, что гражданам необходимо запретить заведение собак определенных пород без прохождения специального кинологическое обучения.
«Они должны обладать знаниями, которые позволят им должным образом воспитывать питомца», — считает парламентарий.
Специальный реестр домашних животных
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов уверен, что в России необходимо упорядочить процедуру привлечения к ответственности хозяев домашних животных.
— Если человек заводит животное, он должен зарегистрироваться в специальном реестре домашних животных. Во-вторых, ты обязан нести экономическую ответственность, то есть платить налоги и прочие сборы. Но и конечно каждый должен нести ответственность за противоправные действия своего питомца. Такая ответственность должна быть достаточно жесткой в зависимости от причиненного вреда. Если из-за нападения собаки человек погибнет, то хозяин животного должен нести ответственность за убийство по неосторожности. Если же последствия менее тяжкие, то достаточно будет административной ответственности, — считает депутат.
Также он поддержал идею об обязательности прохождения специальных курсов по содержанию домашних животных.
— И только после прохождения такого обучения ему следует выдавать специальное разрешение на то, чтобы завести собаку. В этой сфере нам нужно навести порядок, а иначе такие нападения будут продолжаться бесконечно, — заключил Тумусов.
Достаточно просвещения и соблюдения действующих норм
Кинолог Яна Орлова уверена, что в дополнительных нормах регулирования содержания домашних животных нет никакой необходимости.
— Если посмотреть с законодательной стороны, то полноценное соблюдение нормативных актов, которые регулируют данные проблемы, приводит к значительному снижению вероятности подобных инцидентов. Чаще всего такие случаи происходят при нарушениях тех норм, которые уже прописаны. Поэтому грамотное поведение хозяев животных уже может служить страховкой от подобных инцидентов, если мы не берем особые единичные случаи, — сказала Орлова.
По ее словам, достаточной мерой станет просвещение граждан, заводящих домашних животных на предмет действующих норм и неукоснительного их соблюдения.
Альмир Хабибуллин