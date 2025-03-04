Эксперты требуют уголовной ответственности для владельцев агрессивных собак

— Нужно понимать, что собака сопоставима со средством повышенной опасности, поэтому если собака у тебя есть, и ты позволяешь ей выходить за рамки закрытой территории, то ты несешь полную ответственность за все, что она совершает. Если напала собака на прохожего — это должно приравниваться к тому, что сам хозяин этой собаки напал. У меня у самого три собаки, я понимаю, что если хотя бы одна из них была агрессивной, то я бы нес полную ответственность за любые противоправные действия, — сказал Милонов.