Эксперты: почему страны Средней Азии сажают участников СВО на своей территории

«Против них возбуждались дела по статье за наемничество. Понятно, что такая статья есть во многих странах, то тут нужно понимать, что спецоперация — это отдельная тема, и Москва перед своими союзниками должна ставить вопрос ребром. Так, можно прописать исключение в статье о наемничестве: если человек участвует в вооруженном конфликте на стороне другого члена ОДКБ, то это не считается наемничеством и не преследуется законом», — отметил Родионов.