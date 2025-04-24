Эксперты: почему страны Средней Азии сажают участников СВО на своей территории

Задержание сотрудницы Русского дома
В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину по подозрению в «вербовке наемников», а если быть точнее, в оказании содействия гражданам среднеазиатской республики, которые хотят сражаться за Россию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Первомайском районном суде Бишкека.
В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня текущего года. Она подозревается в вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств. Согласно Уголовному кодексу Киргизии, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По данному делу вместе с Секериной задержали еще четырех человек по аналогичному обвинению.
В киргизском представительстве Россотрудничества сообщили, что Секерина имеет гражданство среднеазиатской республики, а в Русском доме работает менее года. Ее в представительстве охарактеризовали как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника.
Данный инцидент стал далеко не единственным случаем задержания лиц, связанных с СВО, в Средней Азии.
Уголовные дела против участников СВО
В частности, в Узбекистане местный суд осудил гражданина страны на четыре года за участие в спецоперации на стороне России. Он был обвинен в наемничестве и поступлении на военную службу иностранных государств.
В Казахстане почти семь лет заключения получил гражданин страны также за участие в СВО на стороне России. Он был обвинен в «наемничестве» и «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». Помимо срока у ветерана СВО конфисковали денежные средства, заработанные в период участия в спецоперации.
Аналогичные случаи встречались и в других странах региона, включая Киргизию, где им вменяли статью о наемничестве и отправляли за решетку.
О том, почему страны Средней Азии негативно относятся к СВО, а также какие действия должна предпринимать Россия при возникновении подобных инцидентов, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Ответочка на задержание киргизов в бане
Член Совета при Президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов назвал задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии политической провокацией.
«Русский дом — это официальная организация, которая входит в структуру МИД России. Произошедшее в Киргизии — это своего рода ответочка на действия наших правоохранительных органов, которые пресекли противозаконную деятельность группы, состоящей из нескольких десятков человек, задержанных в бане. Я считаю, что это провокация в политическом смысле», — сказал он.
По словам Кабанова, «должны быть меры в отношении граждан Киргизии, которые проживают на нашей территории».
«Причем недавно они выпросили у нас послабления по вопросу порядка пребывания в России. Нужно отменить это решение и выслать всех нарушителей в ближайшие дни. А в Киргизии должны знать, как нужно вести себя со старшим партнером», — заключил спикер.
В странах Средней Азии боятся начала СВО на их землях
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов напомнил, что не только во время СВО, но еще до начала спецоперации в республиках Средней Азии возбуждались дела в отношении добровольцев, воевавших в Донбассе.
«Против них возбуждались дела по статье за наемничество. Понятно, что такая статья есть во многих странах, то тут нужно понимать, что спецоперация — это отдельная тема, и Москва перед своими союзниками должна ставить вопрос ребром. Так, можно прописать исключение в статье о наемничестве: если человек участвует в вооруженном конфликте на стороне другого члена ОДКБ, то это не считается наемничеством и не преследуется законом», — отметил Родионов.
По словам эксперта, столь негативное отношение к специальной военной операции в республиках Средней Азии продиктовано двумя причинами.
«Они боятся давления Запада, то есть очередных санкций. Даже были прецеденты, когда те же республики Средней Азии соблюдали антироссийские санкции. Также они боятся, что СВО рано или поздно может начаться на их территории. В частности, в Казахстане есть проблемы с северными областями, населенными русскоязычными гражданами. В свое время они даже вынуждены были столицу перенести на север — в Астану — из-за опасения утраты контроля над этими территориями», — считает политолог.