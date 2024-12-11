Эксперты сравнили мегаполисы 2020-х годов с пончиком и швейцарским сыром

Экономисты из Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института подсчитали, что за годы после пандемии крупнейшие города США потеряли около 8% жителей — все эти люди переехали в пригороды. Автор нового исследования Николас Блум, который назвал явление «эффектом пончика», подтвердил, что отток населения городов продолжается вопреки ожиданиям политиков, финансистов и топ-менеджеров. И облик мегаполисов может уже никогда не стать прежним.
Что такое «эффект пончика» в урбанистике
Термин «эффект пончика» появился в начале пандемии ковида, когда Блум с коллегами описал, как пустеют коммерческие районы крупных городов и даунтауны вроде Нижнего Манхеттена в Нью-Йорке. Вместе с тем растет популярность прилегающих к мегаполисам территорий.
Это было связано с карантинными мерами, режимом самоизоляции и другими ограничениями на передвижения. Однако эксперты считали, что после отмены мер экономика центров крупных городов восстановится до прежнего уровня.
Спустя несколько лет команда экономистов снова вернулась к «эффекту пончика». Ученые проанализировали массив данных о спросе на недвижимость, транзакциях по картам, миграционных потоках, маршрутах поездок на работу, использовании общественного транспорта. И пришли к выводу, что, несмотря на окончание пандемии, «эффект пончика» в мегаполисах США сохраняется. И вот почему.
Среди городов, теряющих население, оказались Нью-Йорк, Бостон, Атланта, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес и Сан-Франциско и другие. Отток уже составляет 8%, и большая часть семей переехала в ближайшие пригороды тех же населенных пунктов, где проживала ранее.
Постковидная деурбанизация
Как замечают специалисты, этот процесс похож на обратный урбанизации, когда население планеты постепенно перебиралось в города в
Причина первая — удаленка
Удаленная работа стала привычным явлением, особенно для высококвалифицированных сотрудников. Благодаря интернет-сервисам стало проще работать и выполнять многие задачи на расстоянии.
Причина вторая — дешевизна
Люди быстро поняли, что жизнь в пригороде может быть менее дорогой, но такой же комфортной, как в центральной части города. И поэтому они не собираются возвращаться, делают вывод урбанисты. Кто-то предпочел офлайну полный онлайн. Многие сотрудники продолжают сочетать гибридный формат, при котором только пару дней в неделю ездят в офис.
Последствия «эффекта пончика»
«Эффект пончика» привел к серьезному росту финансового напряжения в мегаполисах: отток населения приводит к закрытию магазинов, пустующим офисам и квартирам под сдачу. Общественным транспортом пользуется меньше пассажиров, а американские города лишились налогов состоятельных жителей — теперь их отчисления пополняют другие муниципальные бюджеты.
Vokrugsveta.ru спросил экспертов, актуален ли «эффект пончика» для городов России.
«Особый путь» России
«“Эффект пончика” в американских городах и российская урбанистическая трансформация — это, по сути, два разных процесса с похожей внешней симптоматикой, рассказывает социолог, политолог, руководитель центра “Региональные исследования” Дмитрий Лобойко. В США мы наблюдаем классический пример “созидательного разрушения” по Шумпетеру: деловые центры опустошаются, создавая новую конфигурацию городского пространства. В России же происходит более сложный процесс полицентрической трансформации».
Ключевое различие кроется в исторической морфологии наших городов. Американские даунтауны — это прежде всего деловые районы с относительно низкой жилой функцией. Российские центры городов — это сложный слоеный пирог из жилья, офисов, культурных институций и исторического наследия. Поэтому наш «пончик» не может образовать классическую «дырку» в центре.
Дмитрий Лобойко
Более того, российские города переживают не столько исход из центра, сколько реконфигурацию городской ткани. Возникают новые точки притяжения на периферии, но центр сохраняет свою витальность за счет многофункциональности. Это больше похоже на «эффект швейцарского сыра» — с множеством новых центров притяжения, но без тотального опустошения исторического ядра.
В этом контексте американский «эффект пончика» можно рассматривать как частный случай более общего процесса постпандемийной урбанистической трансформации, где российские города демонстрируют свой, «особый путь» эволюции городского пространства.
Стереотип о «непрестижном замкадье» уходит в прошлое
Миграция населения из центральных городских районов в пригороды распространенное явление, объясняет основатель и генеральный директор архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева. Пандемия, переход на удаленный формат работы, стремление чаще бывать на природе, растущие цены на жилье в больших городах, определенно, отразились на статистике оттока населения из центра в ближайший пригород.
С точки зрения урбанистики это обусловлено развивающейся инфраструктурой и улучшающейся транспортной доступностью. Горожане сегодня стремятся к максимальному комфорту, а ближайший пригород предлагает более выгодные условия аренды и приобретения жилья, большие площади, менее загруженные парковки и общедоступные пространства.
Мария Николаева
Однако если в США хорошо развита сеть автострад и общественного транспорта, что облегчает передвижение между городом и пригородами, то в России, несмотря на ежегодные изменения в лучшую сторону, в некоторых регионах транспортная инфраструктура остается менее удобной, наблюдаются пробки и недостаток комфортабельного общественного транспорта. Также на сегодняшний день не в каждом пригороде России хорошо развита социальная инфраструктура, это касается прежде всего учебных и медицинских учреждений, общественных пространств, что вынуждает жителей, проживая в пригороде, большую часть времени проводить в центре.
Сегодня близ крупных мегаполисов России разница между городом и пригородом ощущается все меньше. В сознании населения постепенно стирается устойчивое представление о непрестижности проживания за пределами МКАД (условно). В наших реалиях это результат серьезной работы, как с населением, так и с территориями, в то время как в США проживание в пригороде никогда не влияло на статус и вес человека в обществе, профессиональном сообществе.
Добавлю, что в нашей стране создаются различного рода программы по улучшению инфраструктуры в малых городах и пригородах, поэтому отток населения из мегаполисов с каждым годом будет увеличиваться.