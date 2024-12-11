Эксперты сравнили мегаполисы 2020-х годов с пончиком и швейцарским сыром

Как замечают специалисты, этот процесс похож на обратный урбанизации, когда население планеты постепенно перебиралось в города в XIX—XX вв. еках. По данным ученых, в 1800 году в городах жили менее 10% людей, а сегодня горожанами являются больше половины жителей Земли — 4,4 миллиарда человек. Ключевую роль в этом сыграло развитие технологий. Однако теперь те же технологии могут привести к деурбанизации и снизить потребность в городах. Какие конкретно процессы к этому приводят?