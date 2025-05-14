Эксперты: сможет ли новый закон остановить падение лифтов

Переоценка лифтов
Лифтовое оборудование в России стареет стремительно. По словам Михаила Степанова, профессора кафедры «строительные и подъемно-транспортные машины» МГСУ, сегодня невозможно поменять в соответствии с регламентом лифты, нуждающиеся в замене. Поэтому государство и увеличило срок службы оборудования. До 2030 года в России необходимо поменять порядка 70 тысяч лифтов.
Срок эксплуатации лифтов в России, которые подлежали замене до 15 февраля 2025 года, продлили на пять лет — до 2030 года. Изменения утвердил Совет Евразийской экономической комиссии, документ подписали все государства — члены ЕАЭС.
Не так давно Ростехнадзор разъяснил правила эксплуатации старых лифтов до их модернизации. Владельцам предстоит провести оценку состояния оборудования и принять временные меры для обеспечения безопасности. Эксплуатировать лифты без оценки их состояния запрещено.
Такая мера понятна. Ведь с 2019 по 2022 год по стране прокатилась волна трагедий, связанных с падением лифтов. Самых страшных около 15. В 2023 году «лифтопад» продолжился и страшные новости о падении приходили из разных городов. Достаточно вспомнить, как в Москве с 11-го этажа сорвался лифт с подростком. В Перми в крупной больнице в шахту упал лифт с 12 пациентами на борту.
Сегодня во избежание повторения несчастных случаев Госдума приняла в первом чтении новый законопроект, который призван дополнительно обезопасить тех, кто пользуется лифтами в многоквартирных домах. Теперь техническое обслуживание лифтов, шахт и помещений должно соответствовать техническим регламентам и правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленным Правительством Российской Федерации.
Реестр допущенных
В законопроекте также предлагается создать специальный реестр организаций, которые будут допущены к обслуживанию лифтов в многоквартирных домах. Орган, который будет отвечать за реестр, утверждается Правительством России. Однако профессионалы не совсем понимают, зачем нужен этот реестр. Ведь такой уже есть.
По словам Алексея Зоточкина, заместителя генерального директора саморегулируемой организации АДС СО «Лифтсервис» и независимого эксперта Национального лифтового союза, на сегодняшний день не понятно, почему у законотворцев вдруг возникла идея единого реестра для профессиональных компаний.
«Он уже есть, — говорит эксперт, — его ведет Ростехнадзор. Каждая организация, работающая в нашей сфере, обязана состоять в этом реестре. Когда возник вопрос о таком списке организаций, мы, как лифтовое сообщество, предложили установить некий критерий приема для участников. Определить, например, необходимый пакет документов, чтобы различные конторы-однодневки с подозрительным персоналом не могли попасть в такой реестр».
Алексей Зоточкин уверен, что недобросовестным участникам лифтового рынка необходимо поставить заслон. «В современных реалиях подобные организации могут менять названия как перчатки и продолжать обслуживать дома с тем же директором, бухгалтером и персоналом, но под другим юрлицом, — говорит он. — Это натуральные вредители. Они перетягивают объекты у ответственных компаний, нечестно ведут бизнес, демпингуют цены. Кроме того, у них нет, как правило, квалифицированного персонала, нормальной материально-технической базы».
Несмотря на то что законопроект стал важным шагом в развитии лифтовой индустрии, у участников рынка он пока что вызывает больше вопросов, чем ответов.
По словам Алексея Зоточкина, непонятен механизм исключения из такого реестра компаний, которые себя чем-то запятнали. Не определены критерии, нарушения и причины, по которым организацию можно будет исключить из реестра и занести в черный список. Кроме того, не ясно, кто будет держать этот реестр. Не определен контролирующий орган.
«Мы слышали, что все эти позиции будет определять правительство страны. С нетерпением будем ждать результатов», — пояснил эксперт.
По данным Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, на сегодняшний день в России эксплуатируется почти 600 тысяч лифтов. Больше 20% из них отработали назначенный срок службы. В год происходит замена примерно 15 тысяч лифтов.
Секрет — в кадрах
Профессор Михаил Степанов считает, что передача полномочий от Ростехнадзора новому контролирующему органу — сомнительная история.
«Лифтовое сообщество хочет, чтобы контроль был не только за эксплуатацией лифтов, но и за производством и монтажом. Если Ростехнадзор это не будет контролировать, возникнет сумятица, — говорит Михаил Степанов, — очень много вопросов вокруг нового реестра и пока мало ответов».
По словам эксперта, тот факт, что Ростехнадзор отказался в свое время признать лифты опасными производственными объектами, многое осложняет. Кроме того, ситуацию с лифтами серьезно усугубляет некомпетентность персонала, который монтирует и обслуживает лифты.
«Цифры печальные, — объясняет профессор, — 80% аварий, согласно анализу Российского лифтового союза, произошло из-за неправильного монтажа и непрофессионального обслуживания. А кто у нас монтирует? Монтируют организации, которые некомпетентны. Это говорит о том, что есть серьезная проблема с квалифицированными кадрами и она очевидна».
Плюсы для жителей
Кроме реестра организаций, которые будут допущены к работе с лифтовым оборудованием, законопроект предполагает новый договор, который будет заключаться между управляющими компаниями (УК) или товариществом собственников жилья (ТСЖ) с одной стороны и обслуживающими лифтовыми организациями с другой. Что это даст простым жителям многоквартирных домов?
По словам Татьяны Журавлевой, адвоката Адвокатской палаты Ленинградской области, законопроект, безусловно, интересный, поскольку у жильцов появляются дополнительные права.
«Во-первых, реестр отсечет те организации, которые не имеют нужных допусков и квалификации, — говорит адвокат, — не стоит забывать, что жильцы оплачивают обслуживание лифтов из своего кармана, и если им оказывается услуга ненадлежащего качества, то должен быть какой-то рычаг воздействия на некомпетентные компании».
Эксперт считает, что новый реестр позволит жильцам и самим проверять, допущена ли данная организация к обслуживанию оборудования, вовремя среагировать и написать жалобы в надзорное ведомство.
«Кроме того, увеличится возможность привлечения к уголовной ответственности компаний-нарушителей, — считает Татьяна Журавлева, — такой подход, безусловно, позволит улучшить качество проживания в многоквартирных домах».
Кристина Важенина