Эксперты: сможет ли новый закон остановить падение лифтов

Такая мера понятна. Ведь с 2019 по 2022 год по стране прокатилась волна трагедий, связанных с падением лифтов. Самых страшных около 15. В 2023 году «лифтопад» продолжился и страшные новости о падении приходили из разных городов. Достаточно вспомнить, как в Москве с 11-го этажа сорвался лифт с подростком. В Перми в крупной больнице в шахту упал лифт с 12 пациентами на борту.