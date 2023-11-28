Эксперты считают, что рацион человека сократился до шести базовых продуктов

Шесть базовых продуктов составляют говядина, свинина, пшеница, рис, картофель и кукуруза, уточнил он.

Такой рацион способствует развитию алиментарно-зависимых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, считает он.

«Мы сейчас питаемся очень однообразно. Рацион современного человека на 75−80% представлен всего лишь шестью основными базовыми продуктами, два из которых — это продукты животного происхождения (свинина и говядина), и четыре — растительного (пшеница, рис, картофель, кукуруза). Для сравнения рацион охотников-собирателей, которые живут сейчас в близких к диким условиям, включает порядка 360 видов различных организмов», — уточнил Никитин.

Индивидуальный подход

Изменение пищевых привычек людей требует реакции на уровне государства: организации информационных кампаний, объясняющих последствия излишнего потребления животных белков и сахара. Снижение налоговой нагрузки на производителей здоровых продуктов питания также могло бы принести позитивный эффект, считает руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet НТИ Андрей Зюзин. Он также отметил, что люди сегодня могут обратиться к врачу и, пройдя диагностику, подобрать для себя индивидуальный рацион для профилактики развития многих заболеваний.

«Расширенный анализ крови, другие медицинские тесты, назначенные врачом, могут служить очень хорошей отправной точкой для формирования рациона, так как в этих результатах есть очень точный ответ на вопрос, каких продуктов вам стоит избегать. Такой анализ можно назвать первой ступенью персонализации рациона питания. После этого включаются три не менее важных критерия оценки: физическая доступность тех продуктов питания, из которых должен складываться ваш рацион, экономическая доступность этих продуктов для потребителя и вид занятости, влияющий на суточную норму калорий», — добавил Зюзин.

Продукты нон грата

Быстрые углеводы, насыщенные жиры, сахар и соль входят в число тех продуктов, доля которых в рационе должна контролироваться.

Мясо в блюдах эксперты рекомендуют частично заменять рыбой и грибами.

«Универсальной формулы здорового рациона для всех не существует, так как у каждого предпочтения в еде формируются в детстве, определяются географией проживания, экономическими возможностями. Тем не менее, важно, чтобы государство не только заботилось о доступности продуктов питания, но и об их полезности. Например, все помнят кампанию по борьбе с курением, когда на пачках сигарет стали указывать возможные последствия курения. Такая мера [в отношении продуктов питания] могла бы помочь людям понять, что излишнее потребление животных белков — красного мяса, молока, яиц, а также сахара, может иметь печальные последствия для здоровья», — заключил Зюзин.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО «Национальные приоритеты». ТАСС — генеральный информационный партнер.