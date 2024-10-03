Эксперты Роскачества назвали 7 лучших марок сидра в России

Экспертиза показала, что не все производители понимают, что такое сидр. Знают, что там вроде как должны быть яблоки, но в каком количестве, что кроме них в ингредиентах — это уже дело вкуса и совести каждого сидродела. Поэтому, по данным исследования, не все сидры соответствовали нормам, в том числе говорящим о качестве и количестве исходного сырья.