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Эксперты Роскачества назвали 7 лучших марок сидра в России

Какой сидр самый лучший, выяснили эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Когда в 2023 году сотни людей отравились суррогатным сидром, доверие к этому напитку у многих упало. Спустя год восстановить его репутацию взялись специалисты Роскачества. Они попробовали сидры 20 торговых марок и выяснили, что они не только вкусные, но и безопасные — во время эксперимента никто не ослеп!

Какие вопросы к сидру у технологов?

Экспертиза показала, что не все производители понимают, что такое сидр. Знают, что там вроде как должны быть яблоки, но в каком количестве, что кроме них в ингредиентах — это уже дело вкуса и совести каждого сидродела. Поэтому, по данным исследования, не все сидры соответствовали нормам, в том числе говорящим о качестве и количестве исходного сырья.

Кто-то опростоволосился с содержанием яблочной кислоты, у других массовая концентрация остаточного экстракта и золы была не такой уж концентрированной, у третьих возникли проблемы с летучими кислотами — в общем, недочетов достаточно.

Исследование показало, что шесть торговых марок из 20 грешат ароматизаторами, которые вообще-то допустимо добавлять лишь в ароматизированные сидры. Многие «мастера» добавляют в яблоки сахар до начала брожения, так что бродит не яблочный сок, а сахарный сироп. Некоторые используют на производстве концентрированный сок, не указывают на этикете добавленные консерванты.

Но есть и хорошие новости:

  • в проверенных сидрах нет этилбутирата;
  • количество метанола и других опасных веществ превышено некритично;
  • нет кишечной палочки и патогенных микроорганизмов (даже сальмонеллы нет).

Какой сидр самый лучший: список из 20 российских марок

В результате эксперты пришли к выводу, что продукция 13 торговых марок из 20 не соответствует обязательным требованиям по разным показателям. Таким образом, качественными можно считать лишь первые семь наименований в общей таблице. А выглядит она так.

  • «ВкусВилл»;
  • «Ашан»;
  • «Мистер Лис»;
  • «Перекресток»;
  • Magners;
  • Toute L"Annee;
  • «Яблочный сад»;
  • Abrau Cider и Cidre Royal;
  • Jagoda;
  • Alska;
  • Bon Season и «Дальняя дача»;
  • «Сидровар»;
  • Medovarus;
  • Sidgo;
  • Posh;
  • St. Anton;
  • Double Tree;
  • St. Vionnet.

Отдельно эксперты отметили «Яблочный сад»: хотя он и попал в число лучших, при контрольной закупке вместо одного литра тайным покупателям продали 0,87 литра. Но это вина не производителя, а конкретного продавца, оговариваются в Роскачестве, впрочем, не уточняя, где именно закупали сидр для исследования.