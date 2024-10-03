Эксперты Роскачества назвали 7 лучших марок сидра в России

Когда в 2023 году сотни людей отравились суррогатным сидром, доверие к этому напитку у многих упало. Спустя год восстановить его репутацию взялись специалисты Роскачества. Они попробовали сидры 20 торговых марок и выяснили, что они не только вкусные, но и безопасные — во время эксперимента никто не ослеп!
Какие вопросы к сидру у технологов?
Экспертиза показала, что не все производители понимают, что такое сидр. Знают, что там вроде как должны быть яблоки, но в каком количестве, что кроме них в ингредиентах — это уже дело вкуса и совести каждого сидродела. Поэтому, по данным исследования, не все сидры соответствовали нормам, в том числе говорящим о качестве и количестве исходного сырья.
Кто-то опростоволосился с содержанием яблочной кислоты, у других массовая концентрация остаточного экстракта и золы была не такой уж концентрированной, у третьих возникли проблемы с летучими кислотами — в общем, недочетов достаточно.
Исследование показало, что шесть торговых марок из 20 грешат ароматизаторами, которые вообще-то допустимо добавлять лишь в ароматизированные сидры. Многие «мастера» добавляют в яблоки сахар до начала брожения, так что бродит не яблочный сок, а сахарный сироп. Некоторые используют на производстве концентрированный сок, не указывают на этикете добавленные консерванты.
Но есть и хорошие новости:
- в проверенных сидрах нет этилбутирата;
- количество метанола и других опасных веществ превышено некритично;
- нет кишечной палочки и патогенных микроорганизмов (даже сальмонеллы нет).
Какой сидр самый лучший: список из 20 российских марок
В результате эксперты пришли к выводу, что продукция 13 торговых марок из 20 не соответствует обязательным требованиям по разным показателям. Таким образом, качественными можно считать лишь первые семь наименований в общей таблице. А выглядит она так.
- «ВкусВилл»;
- «Ашан»;
- «Мистер Лис»;
- «Перекресток»;
- Magners;
- Toute L"Annee;
- «Яблочный сад»;
- Abrau Cider и Cidre Royal;
- Jagoda;
- Alska;
- Bon Season и «Дальняя дача»;
- «Сидровар»;
- Medovarus;
- Sidgo;
- Posh;
- St. Anton;
- Double Tree;
- St. Vionnet.
Отдельно эксперты отметили «Яблочный сад»: хотя он и попал в число лучших, при контрольной закупке вместо одного литра тайным покупателям продали 0,87 литра. Но это вина не производителя, а конкретного продавца, оговариваются в Роскачестве, впрочем, не уточняя, где именно закупали сидр для исследования.