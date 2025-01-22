Эксперты развенчали пять мифов о замороженных продуктах

Миф № 1. Заморозка делает овощи и фрукты водянистыми и невкусными
Как объяснили в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, такой результат может быть, если замораживать фрукты, овощи или ягоды в обычной морозильной камере и постепенно. Так могут делать дачники и сотрудники магазинов, спасая нереализованные фрукты и овощи. Водянистость может появиться и в случае неправильного хранения уже глубоко замороженных продуктов. Размораживание и повторное замораживание портит качество еды. Однако при шоковой заморозке (минус 35−40 градусов) низкие температуры не дают воде, содержащейся в овощах, фруктах и ягодах, превратиться в крупные кристаллы льда. Целостность клеточных оболочек не нарушается, а фрукты и овощи остаются почти такими же вкусными, как свежие.
Вместе с тем стоит учитывать, что некоторые овощи, ягоды и фрукты плохо переносят шоковую заморозку. К ним относятся огурцы, кабачки, редис и салат — то есть продукты, в которых много воды. Замороженные овощи не нужно заранее размораживать перед готовкой, подчеркнуло ведомство.
Миф № 2. Свежие овощи и фрукты всегда полезнее замороженных
Это утверждение было корректным 20−30 лет назад, когда фрукты и овощи были исключительно сезонными. Сейчас же любые плоды добираются до прилавков наших магазинов из-за границы круглый год. Насколько полезными они останутся, пройдя такой длинный путь, неясно. Плоды для замораживания же собирают в сезон, на пике их естественной спелости. Тогда концентрация витаминов в них максимальная. Таким образом, замораживание сохраняет в них большую часть питательных веществ.
Миф № 3. Заморозка «убивает» все витамины
Витамины — нестойкие вещества, больше всего их можно найти в зрелых плодах и сразу после их сбора. Витамин C при этом самый неустойчивый. Он начинает распадаться уже через три-четыре часа после того, как продукт сорвали с грядки. А вот при быстрой заморозке потери минимальны. С ее помощью можно сохранить витамины и микроэлементы, которые разрушаются в свежих овощах и фруктах за время их долгой транспортировки и хранения. Водорастворимые витамины (С и В2) сохраняются лучше в замороженных овощах, чем в свежих. В замороженных овощах также больше и витамина Е, а также кальция, магния, цинка, меди, железа и клетчатки. При этом фолиевая кислота (В9), которой много в овощах, заморозку переносит плохо.
«Само собой, слишком долгое хранение даже замороженных продуктов приводит к разрушению витаминов», — уточнили эксперты.
Миф № 4. В замороженные фрукты и овощи добавляют консерванты
Холод сам по себе — лучший из консервантов. Риск, что продукт испортится в пути от грядки до морозильной камеры, минимальный. Доставленные для быстрой заморозки плоды моют, сушат, бланшируют и помещают в морозилку, где температура опускается за считанные секунды до минус 35−40 градусов. Фрукты перед шоковой заморозкой иногда обрабатывают раствором аскорбиновой кислоты, чтобы сберечь большую часть ценных веществ.
Миф № 5. Срок хранения замороженных фруктов и овощей бесконечен
По словам экспертов, это не так. При температуре минус 18 градусов замороженные овощи, фрукты и ягоды хранятся до одного года, а потом их лучше не есть.
Специалисты отмечают, что срок хранения замороженных продуктов можно случайно сократить самим. Если они будут лежать у дверцы морозилки, то каждое открытие-закрытие дверцы будет создавать колебание температуры. В итоге могут образоваться ледяные кристаллы, которые повреждают клеточные мембраны ягоды. Тогда полезных веществ в продукте станет меньше. Замороженные продукты лучше убирать подальше, к задней стенке морозилки, если в планах нет использовать их в ближайшую неделю.
В январе особенно полезно добавить в рацион зелень из морозилки. В каких продуктах еще нуждается наш организм во второй месяц зимы, рассказали эксперты.