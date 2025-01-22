Эксперты развенчали пять мифов о замороженных продуктах

Витамины — нестойкие вещества, больше всего их можно найти в зрелых плодах и сразу после их сбора. Витамин C при этом самый неустойчивый. Он начинает распадаться уже через три-четыре часа после того, как продукт сорвали с грядки. А вот при быстрой заморозке потери минимальны. С ее помощью можно сохранить витамины и микроэлементы, которые разрушаются в свежих овощах и фруктах за время их долгой транспортировки и хранения. Водорастворимые витамины (С и В2) сохраняются лучше в замороженных овощах, чем в свежих. В замороженных овощах также больше и витамина Е, а также кальция, магния, цинка, меди, железа и клетчатки. При этом фолиевая кислота (В9), которой много в овощах, заморозку переносит плохо.