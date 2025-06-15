Эксперты: расстрел американских законодателей, Иран перекроет Ормузский пролив, а «Северный поток-2» может стать американским

Военно‑морские силы Ирана уже проводят учения в регионе, а израильские источники сообщают о возможных действиях по недопущению переброски оружия. Любая эскалация — это удар по глобальной торговле, с последствиями для всех экономик мира, включая Россию. В краткосрочной перспективе Москва может выиграть от роста цен, но долгосрочные потрясения рынков ударят по всем. Аналитик нефтегазового рынка Александр Фролов, однако, весьма оптимистично оценивает судьбу судоходства в Ормузском проливе:



«Есть вероятность, что текущий конфликт перерастет в затяжную стадию, но все же не затронет крупные нефтедобывающие государства региона и/или Ормузский пролив (20−21 млн баррелей нефти, газового конденсата и нефтепродуктов в сутки). Тогда под угрозой окажутся поставки не более 1 млн баррелей в сутки (скорее всего заметно меньше). Сейчас это может привести к росту цен до многомесячных максимумов, так как мы входим в сезон высокого спроса на нефтепродукты. Риск дефицита может быть парирован усилиями ОПЕК+».