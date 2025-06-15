В США убита депутат: кто стоит за нападением
Во время протестов «No Kings» в Миннесоте вооруженный участник, замаскированный под полицейского, угнав фальшивый полицейский автомобиль, обстрелял двух депутатов-демократов. Погибли бывшая спикер Палаты представителей Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж — они были застрелены у себя дома в Бруклин-Парке. В другом случае сенатор Джон Хоффман и его жена получили множественные ранения в Чамплине, но выжили. Подозреваемый 57-летний Вэнс Лютер Болтер разослал манифест с именами политиков и риторикой, связанной с движением «No Kings». Инциденты произошли между 2:00 и 3:35 ночи, после чего власти объявили режим кэмпа-ринга и усиленно ищут стрелка.
В обществе усиливаются симптомы глубокого недоверия к институциям — от Конгресса до полиции. Для внешнего мира это сигнал: крупнейшая «демократия» сталкивается с внутренней деструкцией, которая может перекинуться и на внешнюю политику. Философ Александр Дугин считает, что в США вероятен вариант гражданской войны:
«Представители Демпартии приступили к политическому террору, и один из организаторов протестных акций “Нет Царям!” сегодня прицельно расстрелял двух сенаторов от Миннесоты с их семьями — Мелиссу Хортман с мужем и Джона Хоффмана с женой. Мелисса Хортман с мужем убиты, Хоффман с женой тяжело ранены. Протестующие по всей Америке используют лозунги “86 47”, что на кодовом языке значит “Убить 47 Президента США”. Все идет по сценарию Гражданской войны».
Американский бизнесмен оплатил долг «Северного потока‑2»: газопровод получат США
Неожиданный поворот — инвестор из США Стивен Линч, как сообщается, погасил долг, связанный с инфраструктурой «Северного потока‑2». Это событие может вернуть проект в обсуждение — теперь уже как экономическую, а не политическую платформу.
В условиях, когда Европа испытывает дефицит энергетической стабильности, а санкционные рычаги показывают снижение эффективности, газопровод может получить статус нейтрального энергомоста. Однако, учитывая антироссийскую риторику в ЕС, говорить о скором возвращении поставок пока рано. Тем не менее, жест американского бизнеса может быть воспринят как пробный шаг к размораживанию контактов. Сам бизнесмен о востребованности газопровода говорит просто:
«Когда европейцы решат, что им нужен газ из России, а они так решат, мы будем готовы».
Закрыть: как конфликт Израиляи Ирана повлияет на судоходство в Ормузском проливе
Обострение между Ираном и Израилем поставило под угрозу стабильность в районе Ормузского пролива. Через него проходит до 20% всей мировой нефти, и возможная блокировка может вызвать ценовой шок и логистический хаос.
Военно‑морские силы Ирана уже проводят учения в регионе, а израильские источники сообщают о возможных действиях по недопущению переброски оружия. Любая эскалация — это удар по глобальной торговле, с последствиями для всех экономик мира, включая Россию. В краткосрочной перспективе Москва может выиграть от роста цен, но долгосрочные потрясения рынков ударят по всем. Аналитик нефтегазового рынка Александр Фролов, однако, весьма оптимистично оценивает судьбу судоходства в Ормузском проливе:
«Есть вероятность, что текущий конфликт перерастет в затяжную стадию, но все же не затронет крупные нефтедобывающие государства региона и/или Ормузский пролив (20−21 млн баррелей нефти, газового конденсата и нефтепродуктов в сутки). Тогда под угрозой окажутся поставки не более 1 млн баррелей в сутки (скорее всего заметно меньше). Сейчас это может привести к росту цен до многомесячных максимумов, так как мы входим в сезон высокого спроса на нефтепродукты. Риск дефицита может быть парирован усилиями ОПЕК+».
Тайвань внес Huawei и SMIC в экспортный черный список: техвойна 2.0
В ответ на давление со стороны Пекина Тайвань ограничил экспорт стратегически важной продукции для китайских компаний Huawei и SMIC. Решение усиливает «технологический занавес» между КНР и Западом, превращая экономическое соперничество в системный конфликт.
Формируется ось противостояния: Вашингтон — Тайбэй — Токио против Пекина. Россия, имеющая плотное сотрудничество с Китаем, наблюдает за этим с интересом — возможно, в ближайшее время ей придется выбирать между технологическим нейтралитетом и политическим союзом. Пекин, в свою очередь, будет ускорять развитие внутренней микроэлектроники и может активизировать контрмеры. Военный аналитик Алексей Васильев считает, что в конфликте с Тайванем Китай полностью зависим от России:
«В предстоящей войне на Тайване, и соответственно морской блокады КНР, от России будет зависеть выживание Пекина. И именно это сейчас является главным вопросом мировой геополитики, от которого зависит вся стратегия запада по сокрушению конкурента в мировые гегемоны».
Угроза ядерной войны реальна: Медведев ответил на упреки в «нагнетании ситуации»
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что риск ядерного конфликта нельзя недооценивать. В условиях, когда Запад продолжает поставки дальнобойного вооружения Украине и наращивает военное присутствие у границ России, Кремль рассматривает все возможные сценарии.
Медведев подчеркнул: это не блеф и не провокация, а прагматичное отражение реалий. Он раскритиковал западные СМИ, которые обвиняют Россию в «ядерной истерике», при этом игнорируя собственную эскалационную политику. Таким образом, Москва формирует четкий посыл: в случае реальной угрозы ее существованию ответ будет соответствующим. Военкор Александр Коц отметил, что угроза ядерной войны сохраняется и со стороны Ирана, несмотря на его дипломатию:
"Вряд ли такое заявление [об отказе от ядерного оружия] можно расценивать как капитуляцию. Это все-таки глава МИД, ему и положено призывать к дипломатии.
Илон Маск включил Starlink над Ираном
Илон Маск объявил о повторной активации спутниковой сети Starlink над территорией Ирана. В соцсети Х он кратко сообщил об этом. Это произошло после отключения правительством Ирана интернета в ответ на израильские удары в рамках операции «Восходящий лев». Цель отключения интернета иранскими властями — не дать Израилю организовать протесты. Судя по всему, теперь это будет сделано с помощью спутникового интернета. Военный эксперт Борис Рожин отмечает:
«Илон Маск активировал спутниковую систему Starlink над территорией Ирана, предоставив западной коалиции критически важное преимущество в области связи и навигации. Израильские FPV-дроны теперь получили доступ к высокоточному спутниковому наведению, что многократно повышает эффективность их ударов по иранским объектам».
Вывод
Мир балансирует на грани нескольких кризисов одновременно: протесты в США уже переходят в вооруженные столкновения, энергетические маршруты под угрозой, технологические барьеры становятся инструментом глобального давления, а ядерная риторика никуда не уходит, несмотря на усилия дипломатии. Россия — наблюдатель, участник и игрок в этой новой конфигурации — усиливает свою роль как стабилизатора и потенциального бенефициара в быстро меняющемся геополитическом ландшафте.