Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года

Как заработать отгул, чтобы продлить выходные, и выгодно ли будет брать отпуск с точки зрения выплат в этом месяце, рассказали «Известиям» 23 октября эксперты сервиса «Авито Работа».
«Специалистам, работающим по графику 5/2, важно планировать свой отдых и грамотно рассчитывать отпускные выплаты. Ведь брать выходные в месяце, в который проходят официальные праздники, может быть невыгодно. Один из таких примеров — ноябрь, в который традиционно отмечается День народного единства. Немного продлить отдых без потери отпускных можно с помощью отгула», — отметили эксперты.
По их словам, праздничный день в этом году выпадает на понедельник, поэтому у большинства россиян, работающих по графику 5/2, будет шестидневная рабочая неделя. Чтобы сохранить пятидневный режим, сотрудники могут взять отгул 2 ноября. Либо можно сильнее сократить следующую рабочую неделю — с четырех рабочих дней до трех, взяв выходной 5 ноября.
«Россияне могут получить отгулы за сверхурочную работу, а также за работу в праздники и выходные, если не брать за эти дни компенсацию в денежном эквиваленте. Чтобы заработать один полноценный отгул, нужно проработать один праздничный или выходной день, или же накопить сверхурочные часы. При нормированном рабочем графике два часа переработки могут быть компенсированы в виде не менее двух часов отдыха. Это значит, что сверхурочная работа по два часа на протяжении четырех дней будет эквивалентна одному выходному дню», — объяснили в «Авито Работе».
Также выходной можно получить и по медицинским причинам, напомнили там. Например, сотрудник в возрасте до 40 лет может брать один день отдыха для диспансеризации раз в три года, а старше 40 лет — раз в год. Также дополнительный выходной по согласованию с работодателем положен донорам крови.
«Продлить отдых в ноябре на более долгий срок можно с помощью отпуска, взяв его до или после праздничных дней. В этом году на ноябрь выпадает 21 рабочий день, поэтому “стоимость” одного отпускного дня будет незначительно отличаться от других месяцев без дополнительных выходных. Однако выгоднее всего будет поспешить и взять отпуск в октябре, на который приходится 23 рабочих дня. Но стоит помнить о том, что писать заявление на отпуск нужно не позднее, чем за пять-шесть дней до начала отдыха, поскольку работодатель должен начислить отпускные не менее чем за три дня», — уточнили эксперты.
Они добавили, что выгоднее всего было брать отпуск в этом году в июле, августе и октябре. Достаточно удачно по «стоимости» получится это сделать и в ноябре, декабре.
Ранее, 18 октября, «Известия» ознакомились с результати исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», согласно которым более трети россиян (39%) заявили, что их пугает высокая зарплата при минимуме обязанностей в вакансии. Еще 43% отметили, что их настораживает слишком широкая зарплатная вилка. Также 34% людей указали, что их пугает в вакансиях отсутствие отзывов о компании, 32% — требований к кандидату, а лишь 1% — красивого оформления.