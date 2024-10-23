Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года

«Продлить отдых в ноябре на более долгий срок можно с помощью отпуска, взяв его до или после праздничных дней. В этом году на ноябрь выпадает 21 рабочий день, поэтому “стоимость” одного отпускного дня будет незначительно отличаться от других месяцев без дополнительных выходных. Однако выгоднее всего будет поспешить и взять отпуск в октябре, на который приходится 23 рабочих дня. Но стоит помнить о том, что писать заявление на отпуск нужно не позднее, чем за пять-шесть дней до начала отдыха, поскольку работодатель должен начислить отпускные не менее чем за три дня», — уточнили эксперты.