Эксперты рассказали, сколько стоит украсить дом к Новому году

С января по ноябрь 2024 россияне купили на 50% больше товаров для Нового года, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в Wildberries. Оборот категории «Товары для праздника» вырос более чем на 115% за 11 месяцев, средний чек — на 7%. Больше всего подорожали интерьерные гирлянды — около 20%. Тем не менее, по данным «Авито Услуги», спрос на украшение домов гирляндами вырос на 90%. Предложение на эту услугу от специалистов в России выросло за год на 136%.