Эксперты рассказали, сколько стоит украсить дом к Новому году

Предпочтения россиян меняются: если раньше многие выбирали яркие и красочные украшения, то сегодня в тренде натуральные материалы — дерево, солома, бумага, рассказали опрошенные «РГ» эксперты.
С января по ноябрь 2024 россияне купили на 50% больше товаров для Нового года, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в Wildberries. Оборот категории «Товары для праздника» вырос более чем на 115% за 11 месяцев, средний чек — на 7%. Больше всего подорожали интерьерные гирлянды — около 20%. Тем не менее, по данным «Авито Услуги», спрос на украшение домов гирляндами вырос на 90%. Предложение на эту услугу от специалистов в России выросло за год на 136%.
«Выбор декора и украшений к Новому году зависит от стилистики конкретного пространства, интересов хозяев. Главным декоративным элементом должна стать, безусловно, ель, а вот остальное уже опционально», — говорит Ксения Кузнецова, дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors. В этом году многие россияне выбирают живые ели: в первую неделю декабря 2024 года продажи живых сосен на «Авито» увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а живых елей — на 22%.
Стоимость растения, по данным «Елки. Ру», в размере 1,75 — 2 м начинается от 3 900 тыс. рублей (ель отечественная). Сосна отечественная обойдется в 4 тыс., пихта Нордмана стоит 21 750 ₽, пихта Фразера — 28 500 рублей, а канадская сосна — 23 900 рублей. На Авито продавцы предлагают разные варианты: сосну можно приобрести за 1 600 рублей, ель высотой один метр — за 2 499 рублей. Также на платформе можно найти более премиальные варианты, например, пихта Нордмана высотой 2,5 метра обойдется в 34 990 рублей. Кроме того, на Авито есть ели в кашпо за 10 тыс. рублей, которые можно весной посадить на дачном участке.
По словам Дениса Дорина, совладельца компании «Елки. Ру», у разных видов новогодних деревьев разная устойчивость к осыпанию. При соблюдении условий ель обыкновенная не осыпается до 2 недель, сосна — до 3 недель, пихты Нордмана и Фразера могут простоять и месяц, и два. Чтобы продлить жизнь новогоднему дереву, важно не допускать сильного перепада температур, а перед установкой нужно освежить срез, первый раз наливать в подставку кипяток, советует Дорин.
«В загородном доме можно позволить себе масштабные композиции: украсить фасад, повесить большие рождественские венки, оформить люстру декором, поставить роскошную елку до потолка, декорировать камин и лестницу», — считает Анна Акопян, дизайнер, руководитель «Студии дизайна Анны Акопян».
По данным «Авито Услуги», за последний год стоимость услуги украшения домов гирляндами не поменялась по сравнению с прошлым годом и составляет в среднем 1000 рублей за м. кв. Декораторы предлагают разработать концепцию украшений, провести все косметические работы, помочь с установкой елок, тематических фигурок и создать искусственный иней.
«Для тех, кто самостоятельно придумал концепцию декора, есть услуга по аренде новогодних елок, фигурок и других элементов новогодних украшений. Спрос на такую услугу за год в России вырос в 5 раз», — говорят в Авито.
По данным Wildberries, стоимость базового новогоднего набора, который включает искусственную ель, гирлянду, набор шаров и мишуру, составляет 2700 рублей. У «Лемана ПРО» другие данные: стоимость базового набора украшений составляет в среднем около 3 — 5 тысяч рублей. По общему количеству проданных артикулов лидируют елочные украшения.
Самыми популярными у покупателей остаются гирлянды — шторы со средней ценой 450 рублей, гирлянды — звезды и луна (600 рублей), гирлянды на елку (400 рублей), набор из бантиков (400 рублей), ароматические свечи (359 рублей), светящиеся фонари (500 рублей), елочные украшения в виде сосулек (300 рублей), искусственные ели (1600 рублей), а также сопутствующие товары — крепления для фиксации гирлянд (150 рублей) и коврик — юбка под елку (400 рублей).
При этом средний чек вырос на 7% на WB и на 8 — 10% в «Лемана ПРО». Больше всего увеличились цены на интерьерные гирлянды — рост составил 20%, а на елочные украшения и световые фигуры чек сократился на 3% и 9% соответственно. На Авито цены на определенные категории новогодних товаров в ноябре 2024 года тоже снизились, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Значительнее всего уменьшилась стоимость мишуры — на 39%.
Для тех, кто хочет сэкономить, Анна Акопян предлагает бюджетные варианты декора: использовать природные элементы вроде шишек и еловых веток, создавать декоративные звезды из бумаги или использовать минималистичное оформление с гирляндами и бантами. Важно помнить, что главное в новогоднем декоре — создание уютной и праздничной атмосферы, а не количество потраченных средств.
Ксения Кузнецова отмечает, что в этом году все большую популярность набирают украшения в виде бантов в единой стилистике. И если возможности купить готовые изделия для декора нет, то их просто сделать своими руками, выбрав в качестве основы ленты разной фактуры, плотности и исполнения.
Говоря о трендах в сфере новогодних украшений, руководитель направления «Сад» в «Лемана ПРО» Никита Новоселов отмечает, что в последние годы наблюдается изменение предпочтений покупателей.
«Если раньше акцент делался на яркие и красочные украшения, то сегодня на первый план выходят более экологичные и стильные элементы. Популярность набирают украшения из натуральных материалов, таких как дерево, солома, бумага и крафт», — замечает эксперт.
Также продолжается тренд на минимализм: покупатели выбирают украшения, которые акцентируют внимание на текстуре и форме. Кроме того, в моде крупные игрушки, шары и ретро-мотивы, которые добавляют ностальгии в новогоднее оформление.