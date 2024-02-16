Эксперты рассказали, помогают ли натуральные снотворные средства

Эксперты говорят, что все дело в том, что цветок может вызывать эффект плацебо. Человек уверен, что ромашка поможет ему уснуть, поэтому действительно быстрее засыпает после применения. Однако таким образом работает любой ритуал, соблюдаемый перед сном, например, чтение книги, просмотр фильма или сериала. Мозг эти действия воспринимает как подготовку к ночному отдыху и настраивается на него.