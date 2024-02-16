Эксперты рассказали, помогают ли натуральные снотворные средства

Пытаясь уснуть, многие люди прибегают к применению таких добавок, как мелатонин и магний, а также к травам в виде ромашки, корня валерианы и напиткам, например, терпкому вишневому соку. Но могут ли они на самом деле помочь при бессоннице?
Какие-то исследования говорят, что натуральные средства помогают в борьбе с бессонницей, но некоторые опровергают результаты. Однако. как говорят специалисты, не обязательно, что снотворные добавки ни на что не влияют.
В редакции National Geographic рассказали, что наука говорит о самым популярных добавках для сна.
- Ромашка
Ромашка является древней лекарственной травой. Ее используют в качестве обеззараживающего средства, препарата от спазмов, воспалительнызх процессов. Растение принимают внутрь и при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Несмотря на популярность цветка, исследования влияния ромашки на сон показывают неоднозначные результаты: кому-то она помогает, а кому-то — нет.
Эксперты говорят, что все дело в том, что цветок может вызывать эффект плацебо. Человек уверен, что ромашка поможет ему уснуть, поэтому действительно быстрее засыпает после применения. Однако таким образом работает любой ритуал, соблюдаемый перед сном, например, чтение книги, просмотр фильма или сериала. Мозг эти действия воспринимает как подготовку к ночному отдыху и настраивается на него.
- Мелатонин
Мелатонин — это гормон, регулирующий цикл сна-бодрствования. Мозг вырабатывает его только в условиях темноты, сигнализируя организму о том, что пора успокоиться и перейти ко сну.
Люди используют этот гормон, пытаясь наладить циркадные ритмы. Эксперты предупреждают, что его можно использовать, но только в краткосрочный период. Длительный прием заставляет организм подавлять естественную выработку мелатонина, что негативно сказывается на здоровье.
Ученые говорят, что на самом деле людям не стоит принимать мелатонин, так как это не успокоительное средство. Поэтому для больных бессонницей, по словам специалистов, больше подойдет когнитивно-поведенческая терапия. Дело в том, что организм человека, страдающего расстройством сна, знает, что наступила ночь, но не может перейти в состояние отдыха.
- Терпкий вишневый сок
В терпкой вишне содержится большое количество мелатонина, поэтому многие советуют пить сок из этой ягоды для лучшего засыпания.
По словам экспертов, нет доказательств того, что напиток поможет уснуть. Конечно, одно из исследований показало, что он слегка улучшил сон пожилых людей, но результаты были скромными по сравнению с когнитивно-поведенческой терапией.
- Магний
Магний — это еще одна молекула, которая играет важную роль во многих функциях организма, таких как усвоение витамина D. Но существует мало доказательств того, что добавки с магнием улучшают сон.
Считается, что магний способен уменьшить беспокойство и улучшить сон. Однако людям с бессонницей и сильной тревогой вещество не поможет.
- Корень валерианы
Корень валерианы является мягким седативным средством.
Науке еще не до конца известно, как именно валериана влияет на мозг, однако ученые выдвигают гипотезу, что она может увеличить количество гамма-аминомасляной кислоты в мозге. Это соединение играет роль нейромедиатора, подавляющего нервную активность и облегчающего беспокойство.
Эксперты сходятся во мнении, что добавки для сна не борются с бессонницей, так как в ее основе лежит беспокойство или сильная тревога. Но поскольку средства могут вызывать эффект плацебо, они действительно помогут справиться с легкими расстройствами сна.
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Анна Морозова