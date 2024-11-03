Эксперты рассказали, почему мы так часто закрываем глаза на измену

Вы находите сексуальные сообщения от коллеги в телефоне мужа, но предпочитаете поверить ему, когда он говорит, что это они просто дурачатся. Или вы проходите мимо кафе и видите, что ваша девушка сидит за столиком с незнакомым мужчиной, но когда она заявляет, что вы обознались, вы предпочитаете с этим согласиться.