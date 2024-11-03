Эксперты рассказали, почему мы так часто закрываем глаза на измену

Вы находите сексуальные сообщения от коллеги в телефоне мужа, но предпочитаете поверить ему, когда он говорит, что это они просто дурачатся. Или вы проходите мимо кафе и видите, что ваша девушка сидит за столиком с незнакомым мужчиной, но когда она заявляет, что вы обознались, вы предпочитаете с этим согласиться.
В прошлом такое поведение называли «отрицанием», однако современные психологи считают, что все несколько сложнее.
Речь идет об адаптивной реакции психики на стресс, направленной, с одной стороны, на защиту от негативной информации, а с другой — на сохранение своей привязанности к партнеру.
В этой ситуации нам выгоднее просто не знать о происходящем, поскольку осознание того, что нас предали, ставит под угрозу отношения, от которых мы зависим. Поэтому мы инстинктивно закрываем глаза на измену, блокируя информацию, которая может угрожать отношениям.
Такое состояние, которое еще можно назвать «ментальной заморозкой», позволяет создать видимость того, что наш мир такой, каким мы хотим его видеть. «Слепота к предательству» может принимать разные формы, но ее функция всегда одна и та же — защищать нас от травмирующей, не поддающейся контролю реальности.
Особенно склонны к подобной реакции на предательство близкого человека люди, которые пережили аналогичную травму в детстве — со стороны родителей или других значимых взрослых.
Поскольку в детстве мы зависим от наших опекунов, мы должны сохранять свою привязанность к ним, даже если мы не получаем необходимого нам внимания, заботы и защиты. В результате дети часто предполагают, что пренебрежение или насилие являются результатом чего-то плохого или неправильного в них самих. Это позволяет им сохранять привязанность к своим опекунам, возлагая вину за происходящее на себя, поскольку речь в данной ситуации фактически идет о выживании.
Другими словами, чем важнее для нас отношения, тем важнее для нас сохранять привязанность, и тем более мы подвержены «слепоте к предательству». Лучше не знать то, что мы знаем, и не видеть того, что мы видим, если это угрожает нашей безопасности.
Чтобы прозреть, чтобы иметь мужество встретиться с реальностью лицом к лицу, осознать то, что осознавать не хочется, необходима работа с квалифицированным психотерапевтом. Специалист поддержит вашу веру в себя и поможет научиться справляться со сложными, болезненными ситуациями и эмоциями, не впадая в страх, бессилие или стыд.