Эксперты рассказали, почему люди видят призраков

Скорее всего, вы слышали от знакомых о том, что они когда-то видели призрака. Наверняка вы считали, что человеку привиделось, так как нет научных доказательств того, что привидения действительно существуют.
По мнению экспертов, люди видят призраков из-за психологических, социальных и общественных факторов. В то же время важную роль в формировании широко распространенной веры в привидений сыграли аспекты человеческой психологии, пишет Daily Mail.
Когда люди сталкиваются с чем-то незнакомым, они начинают искать этому объяснение. Барри Марковский, профессор социологии в Университете Южной Каролины, рассказал, что мозг использует две системы, чтобы найти объяснение: рациональное познание и эмоциональную реакцию.
Первой эмоцией может быть страх, который оказывает особенно сильное влияние на рациональное мышление. Кроме того, по словам Марковского, мозг склонен делать выводы на основе первой попавшейся информации. Это быстрый способ, который использует разум, когда у него нет времени на анализ.
В СМИ и интернете есть множество «доказательств» существования призраков, поэтому, когда ночью начинает происходить что-то необъяснимое, мы можем вспомнить все истории неизвестных нам людей и подумать, что сейчас мы видим и слышим что-то подобное.
Морковский говорит, что, помимо прочего, люди могут подсознательно верить в призраков, так как это позволяет чувствовать им связь с умершими родственниками и облегчает беспокойство о том, что происходит после смерти.
Кенни Биддл, главный исследователь Комитета скептических расследований, рассказал, что потратил более двух десятилетий на изучение и разоблачение историй о привидениях. Он использовал фотоаппараты, диктофоны, кассеты и считыватели электромагнитных полей (ЭМП) и объяснил, что не всегда эти гаджеты могут помочь объяснить увиденное.
Например, ЭМП обнаруживает электромагнитные поля, которые люди не могут увидеть, услышать или почувствовать. То есть когда устройство издает сигнал, мы можем только догадываться, почему оно сработало. Так, ЭМП может среагировать на радиоволны и электрическое оборудование.
Камеры также могут ввести в заблуждение. Так, парящие на видео и фото «инопланетные» шары или силуэты могут быть просто пылью, пыльцой, насекомыми или каплями жидкости в воздухе, которые отражают свет, особенно при использовании вспышки.
Часто охотники за привидениями используют диктофон Panasonic DR60 для записи призрачных голосов, шепота или стонов. Конечно, он обладает высокой чувствительностью и начинает запись при обнаружении звука. Но устройство может среагировать даже на дыхание исследователей.
Также диктофон может начать генерировать звуки самостоятельно из-за неисправностей или сбоев.
Затем охотники за привидениями начинают расшифровывать записи, и в поисках доказательств существования призраков идентифицируют шумы как слова или рычание.
По словам Марковского, какой бы ни была причина, по которой сформировалось убеждение, от него трудно избавиться. Это называется устойчивостью убеждений — или идеей о том, что наши убеждения сохраняются даже перед лицом скептицизма и тщательного анализа.
Поэтому маловероятно, что люди перестанут верить в существование призраков. Но если вы обнаружите, что ищете паранормальные объяснения какому-то странному событию, Биддл советует всегда «быть скептичным».
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