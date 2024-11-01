Эксперты рассказали, почему люди видят призраков

Первой эмоцией может быть страх, который оказывает особенно сильное влияние на рациональное мышление. Кроме того, по словам Марковского, мозг склонен делать выводы на основе первой попавшейся информации. Это быстрый способ, который использует разум, когда у него нет времени на анализ.