Эксперты рассказали, почему граждане РФ побили рекорд по скупке золота

«Добавлю то, что на самом деле в золото достаточно сложно инвестировать физлицам, но несмотря на это спрос растет. По большому счету инвестиции в золото — это, так называемые, “золотые” счета, но там очень большой спред между покупкой и продажей», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.