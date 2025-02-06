Эксперты рассказали, почему граждане РФ побили рекорд по скупке золота

Россияне приобрели рекордный объем золота с 2013 года, достигнув 75,6 тонны в прошлом году. Это на 6,2% больше, чем годом ранее, что вывело страну в пятерку мировых лидеров по спросу на драгоценный металл.
Кандидат экономических наук Максим Чирков объяснил ВФокусе Mail, что золото воспринимается как надежный способ защиты капитала в условиях турбулентности: «Есть ярко выраженный тренд на увеличение закупки золота россиянами. В целом золото воспринимается во всем мире как защитный актив. Мы видим рекордный рост цены. В последние месяцы золото обновляет исторические максимумы на международных биржах».
Чирков отметил, что золото становится предпочтительным выбором на фоне нестабильности западных экономик и роста внешнего долга в США и Европе.
Сложности инвестирования
Несмотря на популярность золота, инвестиции в этот металл сопряжены с определенными трудностями, особенно для частных лиц.
Добавлю то, что на самом деле в золото достаточно сложно инвестировать физлицам, но несмотря на это спрос растет.
«Добавлю то, что на самом деле в золото достаточно сложно инвестировать физлицам, но несмотря на это спрос растет. По большому счету инвестиции в золото — это, так называемые, “золотые” счета, но там очень большой спред между покупкой и продажей», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.
Чирков подчеркнул, что хотя покупка золота в слитках или монетах может быть сложной, это не останавливает россиян от выбора золота как надежного актива.
Психологическая стабильность
Антикризисный психолог Ангелина Сурина связала выбор золота с поиском безопасности и стабильности в условиях неопределенности.
«Вообще человеку самое необходимое, базовое чувство для жизнедеятельности — это чувство безопасности. А чувство безопасности — это когда у тебя есть крыша над головой, постоянная работа, еда и так далее. Поэтому для людей деньги — это средство получать эту безопасность», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что вклады и накопительные счета оказались наиболее популярными инструментами сбережения для 94% опрошенных россиян.