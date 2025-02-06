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Эксперты рассказали, почему граждане РФ побили рекорд по скупке золота

В условиях экономической нестабильности россияне активно обращаются к золоту как к надежному средству сохранения капитала, что выводит страну в число мировых лидеров по спросу на этот драгоценный металл, считают эксперты.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Россияне приобрели рекордный объем золота с 2013 года, достигнув 75,6 тонны в прошлом году. Это на 6,2% больше, чем годом ранее, что вывело страну в пятерку мировых лидеров по спросу на драгоценный металл.

Кандидат экономических наук Максим Чирков объяснил ВФокусе Mail, что золото воспринимается как надежный способ защиты капитала в условиях турбулентности: «Есть ярко выраженный тренд на увеличение закупки золота россиянами. В целом золото воспринимается во всем мире как защитный актив. Мы видим рекордный рост цены. В последние месяцы золото обновляет исторические максимумы на международных биржах».

Чирков отметил, что золото становится предпочтительным выбором на фоне нестабильности западных экономик и роста внешнего долга в США и Европе.

Сложности инвестирования

Несмотря на популярность золота, инвестиции в этот металл сопряжены с определенными трудностями, особенно для частных лиц.

Добавлю то, что на самом деле в золото достаточно сложно инвестировать физлицам, но несмотря на это спрос растет.

Максим Чирков
кандидат экономических наук

«Добавлю то, что на самом деле в золото достаточно сложно инвестировать физлицам, но несмотря на это спрос растет. По большому счету инвестиции в золото — это, так называемые, “золотые” счета, но там очень большой спред между покупкой и продажей», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.

Чирков подчеркнул, что хотя покупка золота в слитках или монетах может быть сложной, это не останавливает россиян от выбора золота как надежного актива.

Психологическая стабильность

Антикризисный психолог Ангелина Сурина связала выбор золота с поиском безопасности и стабильности в условиях неопределенности.

«Вообще человеку самое необходимое, базовое чувство для жизнедеятельности — это чувство безопасности. А чувство безопасности — это когда у тебя есть крыша над головой, постоянная работа, еда и так далее. Поэтому для людей деньги — это средство получать эту безопасность», — рассказала она.

Сурина отметила, что нестабильность на мировых рынках и рост цен на недвижимость и автомобили заставляют людей искать более надежные способы сохранения капитала.

Ранее сообщалось, что вклады и накопительные счета оказались наиболее популярными инструментами сбережения для 94% опрошенных россиян.