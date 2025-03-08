Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы

«Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)», — говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников «Т-Страхования» за 2024−2025 годы.