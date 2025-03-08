Эксперты рассказали, от чего чаще всего страдают российские туристы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские туристы чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны страдают от укусов насекомых и нападения обезьян, говорится в исследовании «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние два года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%)», — говорится в исследовании по итогам анализа обращений туристов по полисам путешественников «Т-Страхования» за 2024−2025 годы.
«Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями — медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%)», — выяснили аналитики.
Среди менее типичных случаев столкновения туристов с экзотическими животными за прошедшие два года в компании отметили нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии.
«В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за два года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%)», — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что для Таиланда чаще всего характерны страховые случаи, связанные с реакцией на укусы экзотических насекомых, ожоги от медуз и травмы после встречи с морскими ежами. «Для Индонезии — нападения обезьян, собак и укусы насекомых, для Турции — укусы собак и кошек, ужаления ската. В путешествиях по России в подавляющем большинстве случаев (свыше 90%) туристы обращались за помощью после укусов клещей», — рассказали аналитики.