Эксперты рассказали об опасности батутов во дворе дома

Домашнее использование батутов набирает популярность. Почти каждая семья хочет установить или уже установила сооружение у себя на заднем дворе, чтобы дети больше занимались спортом. Но насколько это опасно на самом деле, какие травмы могут возникнуть у ребенка? Об этом в беседе с CNN рассказал врач скорой помощи и клинический адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Лианой Вен.
В период с 2009 по 2018 год в США было зарегистрировано более 800 000 травм, связанных с батутами. Более трети из них связаны с переломами костей рук и ног.
У большинства пострадавших детей были диагностированы травмы шеи и головы, в том числе сотрясение мозга. Также у маленьких пациентов врачи нередко обнаруживали ушибы внутренних органов. Чаще всего риску получения повреждения подвержены дети в возрасте до пяти лет.
По словам Вена, дети на батутах сталкиваются друг с другом, неправильно приземляются, пытаются сделать сложные трюки, ударяются о пружины или раму. Если сооружение находится высоко, ребенок может упасть на землю.
Наличие подкладки или ограждения на батуте обеспечивает ложное чувство безопасности.
Вен советует обязательно проверять батуты, прежде чем пускать на них детей. Если же взрослые ведут ребенка в батутный центр, нужно постараться выбрать время, когда там бывает наименьшее количество людей.
В центрах развлечений нужно держаться ближе к ребенку, рассказать ему о том, что нельзя выполнять разнообразные трюки. Если же дети хотят выполнять гимнастические упражнения, лучше всего нанять тренера.
Ранее были названы два периода, в которые ребенку особенно опасно набирать вес.