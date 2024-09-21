Эксперты рассказали об опасности батутов во дворе дома

Домашнее использование батутов набирает популярность. Почти каждая семья хочет установить или уже установила сооружение у себя на заднем дворе, чтобы дети больше занимались спортом. Но насколько это опасно на самом деле, какие травмы могут возникнуть у ребенка? Об этом в беседе с CNN рассказал врач скорой помощи и клинический адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Лианой Вен.