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Эксперты рассказали об исчезающих из русского языка словах

Исследование показало, что из русского языка исчезают регионализмы — слова, характерные для определенных частей страны. Наиболее активно такие слова используют люди старше 60 лет, тогда как молодежь, как правило, прибегает к ним лишь в шутливом контексте, например, в мемах.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В течение последнего года в социальных сетях было зафиксировано более 56 тысяч сообщений с использованием регионализмов, согласно данным сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab, которые имеются у РБК.

Аналитики отмечают, что молодежь до 24 лет почти не использует такие слова, за исключением случаев, когда они появляются в мемах. Одним из примеров является слово «кочевряжиться» (означающее капризничать или делать что-то с сопротивлением), которое упоминалось всего 1,1% от общего числа.

Среди наименее популярных региональных слов можно выделить:

— «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%);

— «катулька» (скрученная колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%);

— «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%);

— «чикануть» (сделать что-то быстро, Сибирь, доля 0,002%);

— «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).

Согласно исследованию, самыми популярными регионализмами стали:

— «закатка» — домашние консервы, Крым (более 11 тыс. упоминаний, доля 20%);

— «сопка» — холм, Приморский и Хабаровский край (более 11 тыс. упоминаний, доля 19,7%);

— «поребрик» — бордюр, Санкт-Петербург (свыше 7,3 тыс. упоминаний, доля 13,1%);

— «темпер» — температура, Амурская область (более 4,8 тыс. упоминаний, доля 8,6%);

— «вехотка» — мочалка, Иркутск (свыше 4,6 тыс. упоминаний, доля 8,3%).

Менее известные слова, такие как «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, доля 4,5%), «заварник» (чайник, Хакасия, доля 3,2%), «строганина» (мороженая рыба или мясо, Сибирь, доля 2,5%) и «шишига» (лесное существо, Вологодская область, доля 2,5%), также упоминались в более чем тысяче сообщений. Среди менее популярных регионализмов можно выделить «колотун» (мороз, Мурманск, доля 1,4%), «тутник» (шелковица, Астрахань, доля 0,2%) и «кутарки» (татарские монеты, доля 0,1%).

Наибольшее количество регионализмов зафиксировано у пользователей из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Больше всего упоминаний таких слов исследователи насчитали в «Одноклассниках» (67% всех сообщений) и «ВКонтакте» (32%).

Ранее эксперты рассказали о трансформации лайков: от простого символа до культуры одобрения.