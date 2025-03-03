Эксперты рассказали об исчезающих из русского языка словах

Аналитики отмечают, что молодежь до 24 лет почти не использует такие слова, за исключением случаев, когда они появляются в мемах. Одним из примеров является слово «кочевряжиться» (означающее капризничать или делать что-то с сопротивлением), которое упоминалось всего 1,1% от общего числа.