Эксперты рассказали об исчезающих из русского языка словах

В течение последнего года в социальных сетях было зафиксировано более 56 тысяч сообщений с использованием регионализмов, согласно данным сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab, которые имеются у РБК.
Аналитики отмечают, что молодежь до 24 лет почти не использует такие слова, за исключением случаев, когда они появляются в мемах. Одним из примеров является слово «кочевряжиться» (означающее капризничать или делать что-то с сопротивлением), которое упоминалось всего 1,1% от общего числа.
Среди наименее популярных региональных слов можно выделить:
— «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%);
— «катулька» (скрученная колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%);
— «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%);
— «чикануть» (сделать что-то быстро, Сибирь, доля 0,002%);
— «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).
Согласно исследованию, самыми популярными регионализмами стали:
— «закатка» — домашние консервы, Крым (более 11 тыс. упоминаний, доля 20%);
— «сопка» — холм, Приморский и Хабаровский край (более 11 тыс. упоминаний, доля 19,7%);
— «поребрик» — бордюр, Санкт-Петербург (свыше 7,3 тыс. упоминаний, доля 13,1%);
— «темпер» — температура, Амурская область (более 4,8 тыс. упоминаний, доля 8,6%);
— «вехотка» — мочалка, Иркутск (свыше 4,6 тыс. упоминаний, доля 8,3%).
Менее известные слова, такие как «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород, доля 4,5%), «заварник» (чайник, Хакасия, доля 3,2%), «строганина» (мороженая рыба или мясо, Сибирь, доля 2,5%) и «шишига» (лесное существо, Вологодская область, доля 2,5%), также упоминались в более чем тысяче сообщений. Среди менее популярных регионализмов можно выделить «колотун» (мороз, Мурманск, доля 1,4%), «тутник» (шелковица, Астрахань, доля 0,2%) и «кутарки» (татарские монеты, доля 0,1%).
Наибольшее количество регионализмов зафиксировано у пользователей из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края. Больше всего упоминаний таких слов исследователи насчитали в «Одноклассниках» (67% всех сообщений) и «ВКонтакте» (32%).
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