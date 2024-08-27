Эксперты рассказали о вреде алкоголя в пластиковой таре

«Прежде всего, при повышенной температуре или длительном хранении алкоголя в пластиковых емкостях ускоряется процесс диффузии химических веществ из пластика в жидкость. Особенно это касается таких компонентов, как стирол и диоксины. Стирол обладает канцерогенными свойствами и может вызывать повреждения нервной системы, головные боли, усталость и депрессию. Диоксины, в свою очередь, накапливаются в организме и могут приводить к нарушению функции иммунной и эндокринной систем», — рассказал Леонов.
По его словам, пластик может содержать антиоксиданты и стабилизаторы, которые при взаимодействии с этанолом вступают в окислительные реакции, что приводит к образованию свободных радикалов, способных повреждать клетки организма, провоцируя преждевременное старение и развитие хронических заболеваний, таких как атеросклероз, болезни сердца и рак.
«Один из них ацетальдегид — токсичное соединение, которое обладает сильными канцерогенными свойствами и является основным фактором, вызывающим похмелье и интоксикацию. Кроме того, из пластика могут выделяться такие вещества, как бисфенол А, особенно если тара находится в условиях повышенной температуры или длительного хранения. Это эндокринный разрушитель, и [он] может приводить к различным заболеваниям, включая бесплодие, рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также воздействовать на нервную систему, приводя к когнитивным нарушениям и поведенческим расстройствам», — отметил Леонов.
Он уточнил, что при при длительном контакте этанола и пластика могут выделяться еще одни вредные компоненты — фталаты. Они могут накапливаться в жировой ткани, что вызывает нарушение функции печени, почек, а также приводит к развитию эндокринных и репродуктивных нарушений, объяснил депутат.
В свою очередь, эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева указала на то, что пластиковая посуда, которая реализуется на территории России, подвергается контролю качества и обязательной сертификации изделий.
«Качество посуды должно подтверждаться декларацией соответствия техническому регламенту таможенного Союза либо декларацией в системе ГОСТ. Действительно, при производстве пластиковой посуды используются полистирол, который может содержать небольшое количество вредных веществ. Однако, учитывая, что контакт с одноразовой посудой носит временный характер и что посуда прошла все необходимые тесты и получила декларацию соответствия, можно не беспокоиться о попадании вредных веществ в организм», — сказала она.
При этом Рублева рекомендовала использовать только проверенную пластиковую посуду.
Ранее, 25 августа, главный врач санатория «Дон» Анна Солдатенкова рассказала «Известиям» об опасности алкоголя для пожилых людей. Она предупредила, что его употребление алкоголя для этой категории граждан может привести к ухудшению когнитивных функций, что провоцирует нарушение памяти, снижение концентрации и увеличение риска деменции.