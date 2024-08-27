Эксперты рассказали о вреде алкоголя в пластиковой таре

«Один из них ацетальдегид — токсичное соединение, которое обладает сильными канцерогенными свойствами и является основным фактором, вызывающим похмелье и интоксикацию. Кроме того, из пластика могут выделяться такие вещества, как бисфенол А, особенно если тара находится в условиях повышенной температуры или длительного хранения. Это эндокринный разрушитель, и [он] может приводить к различным заболеваниям, включая бесплодие, рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также воздействовать на нервную систему, приводя к когнитивным нарушениям и поведенческим расстройствам», — отметил Леонов.