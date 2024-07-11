Эксперты рассказали о российско-китайском лунном ядерном реакторе

«Такое горючее уменьшит массу реактора. Если на Земле для производства электроэнергии на АЭС достаточно содержания изотопа урана-235 в топливе порядка 3−5%, то для лунной установки этот показатель может составить порядка 20%, как на земных исследовательских реакторах или на подводных лодках», — отметил ученый.