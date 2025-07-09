Эксперты рассказали о последствиях запрета диаспор в России

Вопрос в том, как он соблюдается. Я сейчас не говорю его менять, надо сначала разобраться, как он исполняется. Нужно, чтобы глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России мог действительно сказать, что с него можно спрашивать, чтобы все региональные и местные автономии подчинялись по вертикали власти.