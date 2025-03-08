Эксперты рассказали о популярных у россиян направлениях для путешествий

В списке также Индия (2,1%), Аргентина (2,0%), ОАЭ (1,8%), Узбекистан (1,6%) и Шри-Ланка (1,3%). В Индии российские путешественники зимовали в пятизвездочных отелях (42%, ночь стоила порядка 17 тыс. рублей), как и в ОАЭ (41%, 35 тыс. рублей). В Аргентине останавливались в основном в гостиницах с четырьмя звездами (36%, 20 тыс. рублей), а в Узбекистане и на Шри-Ланке отдавали предпочтение объектам размещения без звезд — апартаментам и гостевым домам (по 45%, 10 тыс. рублей и 9 тыс. рублей в сутки соответственно).