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Эксперты рассказали о комплексном подходе к здоровью россиян

Большинство россиян ведет нездоровый образ жизни. Особенно это касается экономически активных граждан, среди которых распространены курение, чрезмерное употребление алкоголя и недостаток физической активности. По мнению Ларисы Попович, директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, именно эта категория населения создает наибольшую нагрузку на систему здравоохранения.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Современные исследования показывают, что изменить поведенческие привычки сложно, поскольку многие не видят выгоды в здоровом образе жизни. Врачи и ученые ищут эффективные решения, чтобы мотивировать россиян изменить свои привычки и минимизировать риски для здоровья.

По данным Росстата, менее 10% россиян ведут здоровый образ жизни. «Национальный проект ставит целью увеличение этого показателя в полтора раза. В лучшем случае это будет 15%, но для страны с таким высоким уровнем распространения факторов риска, как у нас, этого недостаточно», — отметила Попович.

Вредные привычки и их последствия

Основные факторы риска для здоровья россиян включают высокое артериальное давление, курение, алкоголь и избыточный вес. По словам Попович, «ущерб от них сравним с бюджетом здравоохранения, а это — триллионы рублей».

По данным ВЦИОМ, в России курит около 30−33 процентов населения. Несмотря на снижение распространенности курения с 2013 года, тенденция в последние годы изменилась.

«Мы следовали лучшим практикам ВОЗ: вводили акцизы, запреты на рекламу, различные ограничения. Однако, к сожалению, мы видим, что пагубные привычки — курение и злоупотребление алкоголем — по-прежнему сохраняются и оказывают серьезное давление на экономику», — добавила она.

Одной из ключевых причин, почему россияне не ведут здоровый образ жизни, является недостаток мотивации. Ученые ищут новые подходы к формированию культуры здоровья, включая «таксономию вмешательств», которая предлагает 93 метода для стимулирования населения к ведению здорового образа жизни.

«Современный подход включает в себя комплексную диагностику возможностей, способностей и мотивации каждого человека. Среди инструментов воздействия — убеждение, стимулирование, принуждение, моделирование и обеспечение социальных условий», — отметила Попович.

Цифровые технологии для здоровья

Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для популяризации здорового образа жизни. Наталья Костенко из ОАО «РЖД» рассказала о персональном помощнике здоровья, который помогает отслеживать показатели организма и мотивирует к занятиям спортом. Светлана Глуховская представила приложение «Доктор ПМ», которое помогает контролировать вес и уровень физической активности.

Участники форума подчеркнули, что добиться массового распространения здорового образа жизни невозможно только запретами.

Комплексный подход, включая диспансеризацию, мотивацию, разумное регулирование и цифровые решения, может привести к значительным результатам и помочь достичь цели — ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.

Ранее группа исследователей решили проверить, на самом ли деле люди занимаются спортом ради укрепления здоровья. По их мнению, это недостаточно веский аргумент, чтобы поднять человека с дивана.