Эксперты рассказали о комплексном подходе к здоровью россиян

По данным Росстата, менее 10% россиян ведут здоровый образ жизни. «Национальный проект ставит целью увеличение этого показателя в полтора раза. В лучшем случае это будет 15%, но для страны с таким высоким уровнем распространения факторов риска, как у нас, этого недостаточно», — отметила Попович.