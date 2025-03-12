Эксперты рассказали о комплексном подходе к здоровью россиян

Современные исследования показывают, что изменить поведенческие привычки сложно, поскольку многие не видят выгоды в здоровом образе жизни. Врачи и ученые ищут эффективные решения, чтобы мотивировать россиян изменить свои привычки и минимизировать риски для здоровья.
Вредные привычки и их последствия
Основные факторы риска для здоровья россиян включают высокое артериальное давление, курение, алкоголь и избыточный вес. По словам Попович, «ущерб от них сравним с бюджетом здравоохранения, а это — триллионы рублей».
По данным ВЦИОМ, в России курит около 30−33 процентов населения. Несмотря на снижение распространенности курения с 2013 года, тенденция в последние годы изменилась.
«Мы следовали лучшим практикам ВОЗ: вводили акцизы, запреты на рекламу, различные ограничения. Однако, к сожалению, мы видим, что пагубные привычки — курение и злоупотребление алкоголем — по-прежнему сохраняются и оказывают серьезное давление на экономику», — добавила она.
Одной из ключевых причин, почему россияне не ведут здоровый образ жизни, является недостаток мотивации. Ученые ищут новые подходы к формированию культуры здоровья, включая «таксономию вмешательств», которая предлагает 93 метода для стимулирования населения к ведению здорового образа жизни.
«Современный подход включает в себя комплексную диагностику возможностей, способностей и мотивации каждого человека. Среди инструментов воздействия — убеждение, стимулирование, принуждение, моделирование и обеспечение социальных условий», — отметила Попович.
Цифровые технологии для здоровья
Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для популяризации здорового образа жизни. Наталья Костенко из ОАО «РЖД» рассказала о персональном помощнике здоровья, который помогает отслеживать показатели организма и мотивирует к занятиям спортом. Светлана Глуховская представила приложение «Доктор ПМ», которое помогает контролировать вес и уровень физической активности.
Участники форума подчеркнули, что добиться массового распространения здорового образа жизни невозможно только запретами.
Ранее группа исследователей решили проверить, на самом ли деле люди занимаются спортом ради укрепления здоровья. По их мнению, это недостаточно веский аргумент, чтобы поднять человека с дивана.