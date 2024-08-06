Эксперты рассказали о деанонимизации владельцев Telegram-каналов

В июле 2024 года в России предложили поправки в законе «О связи», согласно которым администраторы Telegram-каналов обязаны подавать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН) по достижении отметки в 10 000 подписчиков. Если информация не будет передана в службу, то автора канала ждут ограничения, среди которых:
- Запрет на сбор донатов и пожертвований;
- Запрет на размещение рекламы;
- Запрет для других каналов на репосты записей, опубликованных анонимным каналом.
Пользователям сети стало интересно, может ли Роскомнадзор принудительно раскрыть личности владельцев анонимных Telegram-каналов и заблокировать определенные Telegram-каналы. Журналисты Hi-Tech Mail обратились к юристам и получили ответ.
Если кратко, да — может. Эксперты из юридической компании «Ткач и партнеры» рассказали Hi-Tech Mail, что РКН способен самостоятельно деанонимизировать авторов Telegram-каналов через обращение в МВД, но только в тех случаях, если сам администратор добровольно отказался представлять данные о своей личности в РКН, когда на канал подписалось более 10 тыс. человек. Существуют специалисты, которые проводят расследования и могут установить личности, IP-адреса и даже физические адреса местонахождения людей, размещающих контент в интернете.
Процедура по раскрытию личности авторов анонимных Telegram-каналов проводится не только для введения каких-либо ограничений. Ее также проводят в рамках судебной практики для привлечения авторов к ответственности за нарушение закона, уточнили специалисты.
А что с блокировкой Telegram-каналов в России?
В России в 2018 году предпринимались попытки заблокировать сам Telegram, но они не увенчались успехом. На данный момент Роскомнадзор не обладает полномочиями для его блокировки. Это полномочие также не было передано никаким другим органам. Однако служба в силах заблокировать конкретный канал, удалить определенный контент через направление требований, или к самому администратору, или к представителям мессенджера. Кроме того, у РКН есть полномочия для ограничения доступа администратора к персональной странице, говорят юристы.
Хотя Роскомнадзор не может заблокировать само приложение Telegram, но он имеет возможности для воздействия на конкретные Telegram-каналы и их авторов через установление их личности, направление требований об удалении контента, ограничение доступа к персональной странице до выполнения создавшим ее пользователем требований.
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Автор: Никита Лактюшин