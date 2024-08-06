Эксперты рассказали о деанонимизации владельцев Telegram-каналов

В России в 2018 году предпринимались попытки заблокировать сам Telegram, но они не увенчались успехом. На данный момент Роскомнадзор не обладает полномочиями для его блокировки. Это полномочие также не было передано никаким другим органам. Однако служба в силах заблокировать конкретный канал, удалить определенный контент через направление требований, или к самому администратору, или к представителям мессенджера. Кроме того, у РКН есть полномочия для ограничения доступа администратора к персональной странице, говорят юристы.