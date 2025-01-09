Эксперты рассказали, можно ли умывать лицо горячей водой

Доктор Ханна Копельман объяснила, что у пор нет мышечной ткани, способной реагировать на температуру. Поэтому холодная вода не «сужает» поры, а горячая вода, соответственно, их не расширяет. По мнению Копельман, умывание теплой или горячей водой, напротив, полезнее для кожи, так она способствует более тщательному удалению кожного сала и загрязнений.