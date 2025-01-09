Эксперты рассказали, можно ли умывать лицо горячей водой

Существует мнение, что умывание теплой или горячей водой способно расширить поры на лице. Однако дерматологи рассказали New York Post, что это распространенный миф.
Доктор Ханна Копельман объяснила, что у пор нет мышечной ткани, способной реагировать на температуру. Поэтому холодная вода не «сужает» поры, а горячая вода, соответственно, их не расширяет. По мнению Копельман, умывание теплой или горячей водой, напротив, полезнее для кожи, так она способствует более тщательному удалению кожного сала и загрязнений.
Однако дерматолог Николь Ли предупреждает, что умывание горячей водой не подойдет людям, страдающим розацеа или экземой. Дело в том, что высокая температура провоцирует расширение сосудов, что может негативно сказаться на здоровье кожи пациентов с установленными заболеваниями.
По мнению специалистов, лучше всего умываться теплой водой или водой комнатной температуры, чтобы тщательно удалить остатки кожного сала, не нарушив при этом естественный липидный барьер.
Теплая вода идеально подходит для очищения, поскольку она эффективно удаляет грязь, жир и макияж, сохраняя при этом ее натуральный барьер.
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