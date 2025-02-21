Эксперты рассказали, может ли новый коронавирус вызвать пандемию

Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что текущие штаммы COVID-19 не представляют серьезной угрозы, так как они стали менее патогенными. «Если обнаруженный недавно вирус, о котором мы говорим, обладает какой-нибудь кардинальной мутацией, и он действительно окажется способным инфицировать человека, тогда, по сути, это уже будет новый (для человечества) тип коронавируса, и, соответственно, при попадании в человеческую популяцию есть риск заполучить тяжелую вспышку и даже эпидемию», — отметил эксперт.