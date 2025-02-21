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Эксперты рассказали, может ли новый коронавирус вызвать пандемию

В Китае ученые обнаружили новый коронавирус, найденный у летучей мыши, который может передаваться человеку. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Вирус вызывает опасения по поводу возможной угрозы новой эпидемии. Эксперты отмечают необходимость тщательного мониторинга для предотвращения распространения опасных патогенов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Исследование возглавила Ши Чжэнли, известная вирусолог, которая ранее изучала коронавирусы в лаборатории Гуанчжоу и Уханьском институте. Напомним, что одна из версий происхождения COVID-19 связана с возможной утечкой из этой лаборатории, однако доказательства этого не были найдены.

Новый вирус, получивший название HKU5, был впервые выявлен у японской летучей мыши в Гонконге. Он схож с вирусом, вызывающим ближневосточный респираторный синдром (MERS). Как отмечают китайские специалисты, HKU5 может связываться с теми же рецепторами в организме человека, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, передает РГ.

«Согласно опубликованным данным, был обнаружен новый подтип коронавируса, известный как HKU5-CoV. Этот вирус структурно схож с MERS-CoV, который известен с 2012 года и вызывает тяжелые дыхательные расстройства с летальностью до 35%. Как и SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), новый вирус HKU5-CoV использует АПФ2-рецепторы на поверхности человеческих клеток для проникновения внутрь и размножения», — отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

Он подчеркнул, что летучие мыши являются естественным резервуаром для этого вируса, и их иммунная система позволяет переносить опасные патогены. Коновалов добавил, что межвидовой переход вирусов может привести к новым эпидемиям, поэтому важно проводить эпидемиологические исследования.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что текущие штаммы COVID-19 не представляют серьезной угрозы, так как они стали менее патогенными. «Если обнаруженный недавно вирус, о котором мы говорим, обладает какой-нибудь кардинальной мутацией, и он действительно окажется способным инфицировать человека, тогда, по сути, это уже будет новый (для человечества) тип коронавируса, и, соответственно, при попадании в человеческую популяцию есть риск заполучить тяжелую вспышку и даже эпидемию», — отметил эксперт.

Поздяков добавил, что для этих целей существует эпидемиологический мониторинг, который позволит вовремя обнаруживать случаи новых инфекций, идентифицировать их и оперативно принять меры против распространения.

Ранее сообщалось, что вспышку относительно нового заболевания — метапневмовирусной инфекции зафиксировали уже в трех регионах России. Отмечается, что «косящий всех подряд вирус» попал в эти регионы из Китая.