Эксперты рассказали, может ли новый коронавирус вызвать пандемию

Исследование возглавила Ши Чжэнли, известная вирусолог, которая ранее изучала коронавирусы в лаборатории Гуанчжоу и Уханьском институте. Напомним, что одна из версий происхождения COVID-19 связана с возможной утечкой из этой лаборатории, однако доказательства этого не были найдены.
Новый вирус, получивший название HKU5, был впервые выявлен у японской летучей мыши в Гонконге. Он схож с вирусом, вызывающим ближневосточный респираторный синдром (MERS). Как отмечают китайские специалисты, HKU5 может связываться с теми же рецепторами в организме человека, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, передает РГ.
«Согласно опубликованным данным, был обнаружен новый подтип коронавируса, известный как HKU5-CoV. Этот вирус структурно схож с MERS-CoV, который известен с 2012 года и вызывает тяжелые дыхательные расстройства с летальностью до 35%. Как и SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), новый вирус HKU5-CoV использует АПФ2-рецепторы на поверхности человеческих клеток для проникновения внутрь и размножения», — отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.
Он подчеркнул, что летучие мыши являются естественным резервуаром для этого вируса, и их иммунная система позволяет переносить опасные патогены. Коновалов добавил, что межвидовой переход вирусов может привести к новым эпидемиям, поэтому важно проводить эпидемиологические исследования.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что текущие штаммы COVID-19 не представляют серьезной угрозы, так как они стали менее патогенными. «Если обнаруженный недавно вирус, о котором мы говорим, обладает какой-нибудь кардинальной мутацией, и он действительно окажется способным инфицировать человека, тогда, по сути, это уже будет новый (для человечества) тип коронавируса, и, соответственно, при попадании в человеческую популяцию есть риск заполучить тяжелую вспышку и даже эпидемию», — отметил эксперт.
Поздяков добавил, что для этих целей существует эпидемиологический мониторинг, который позволит вовремя обнаруживать случаи новых инфекций, идентифицировать их и оперативно принять меры против распространения.
Ранее сообщалось, что вспышку относительно нового заболевания — метапневмовирусной инфекции зафиксировали уже в трех регионах России. Отмечается, что «косящий всех подряд вирус» попал в эти регионы из Китая.