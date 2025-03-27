Эксперты рассказали, кто виноват в катастрофе с батискафом в Египте

Крушение батискафа «Синдбад»
В египетской Хургаде прогулочный батискаф «Синдбад» потерпел крушение во время экскурсии с осмотром кораллового рифа. На борту судна находились 45 россиян. По последним данным, в результате катастрофы погибли шесть человек, 29 россиян были госпитализированы.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что предварительно происшествие произошло из-за столкновения судна с рифом, что привело к потере давления на глубине 20 метров и дальнейшему затоплению.
Как сообщает «Коммерсант», один из капитанов судна не справился с управлением или приблизился на недопустимое расстояние к рифу.
Участница одного из погружений на батискафе рассказала, что никакие средства защиты не выдаются пассажирам «Синдбада». Судно может погружаться на глубину до 25 м на 45 минут. Общее время прогулки, включая отправление из Хургады и возвращение в порт, составляло от одного до двух часов.
Местные жители сообщили, что экскурсия на батискафе имела «дурную славу», по этой причине они не разрешали своим детям кататься на нем.
«Дело в том, что батискафу этому уже лет 30, а гоняют его в хвост и в гриву ежедневно ради прибыли. Я приехала в Хургаду в 2000 году — он тогда уже пахал в несколько смен. Может, его и ремонтируют, но я бы такой древней технике жизнь своих детей не доверила», — рассказала одна из жительниц Хургады.
Инцидент, произошедший в Египте, далеко не единственный, который привел к трагедии. Напомним, в конце февраля в арабской республике разбился воздушный шар с туристами. Тогда погибли 19 человек.
О причинах катастрофы, произошедшей в Египте, а также регулярности подобных происшествий, происходящих на курортах, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Причина катастрофы — желание заработать
Офицер ФСБ в запасе, глава разведывательной компании «Р-Техно» Роман Ромачев уверен, что причиной катастрофы стала жажда наживы организаторов экскурсии.
«Те, кто был в Египте, прекрасно понимают логику арабов по желанию заработать деньги. Они готовы предложить все что угодно, невзирая на меры безопасности, которые должны быть предложены для обеспечения безопасности туристов. Я более чем уверен, что батискаф многие годы не проходил нужное техобслуживание и должной проверки. Условия морской воды — достаточно жесткие, и поэтому желание заработать способствует тому, что происходят такие случаи. Мы можем смело утверждать, что батискаф не был обслужен должным образом», — сказал Ромачев.
Также, по мнению эксперта, судно было явно перегружено, что также стало нарушением техники безопасности.
«Также стоит сказать и про загруженность, потому что желание одной ходкой загрузить как можно больше туристов и заработать больше денег — это распространенное желание тех людей, которые этот сервис предлагают. Я уверен, что батискаф был перегружен, то количество людей, которое там находилось, — это как килька в банке. Выводить транспортное судно повышенной опасности, такое как батискаф, в перегруженном состоянии и, скорее всего, в плохо обслуженном состоянии, — это не что иное, как преступление», — добавил спикер.
Найдут «козла отпущения»
Он выразил сомнения по поводу того, что местные власти проведут должное расследование.
«Скорее всего, найдут какого-то “козла отпущения”, на которого все повесят, потому что выводить ссору из избы — это не в их практике. Здесь также нужно привлекать к ответственности туроператора, который продавал эти туры. Не исключено, что сами гиды даже не задумывались, какое количество людей они на эту экскурсию набирают. Желание заработать деньги приводит к таким катастрофическим последствиям», — считает Ромачев.
Кроме того, явным нарушением была невыдача пассажирам средств индивидуальной защиты, а также отсутствие четкой инструкции на экстренные случаи.
«Любой уважающий себя сервис, который предлагает опасные услуги, а погружение на глубину даже 25 метров — это достаточно рискованное мероприятие, соблюдает правила. Поэтому все туристы должны были быть оснащены средствами безопасности, жилетами это как минимум. Кроме того, должен быть инструктаж перед погружением: что делать в случае каких-то ЧП. Вот мы садимся на самолет и нам проводит инструкцию: что делать, как покидать борт самолета в случае ЧП, мы знаем, где находится жилет. Такой инструктаж должен проводиться, в том числе для туристов, которые погружались на дно моря, смотрели кораллы. Я, скорее всего, более чем уверен на 99%, что такого инструктажа никто и не проводил. Потому что, если бы это было сделано, тогда бы, наверное, организаторы позаботились о средствах индивидуальной защиты», — заключил эксперт.
Катастрофа в Египте стала скорее исключением, нежели тенденцией
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что катастрофа в Египте стала скорее исключением, нежели тенденцией, которой следовало ожидать.
«На самом деле трагедия, произошедшая в Египте, — это явление исключительное. Сам я неоднократно пользовался подобными экскурсиями, в том числе и в Египте», — пояснил Барзыкин.
По его мнению, делать выводы о халатности организаторов экскурсии преждевременно, поскольку неизвестны все обстоятельства случившегося.
«Все условия теперь будет устанавливать следствие. Сейчас уже подключились консульские службы России. И в ходе следствия будет установлено, что обязаны были выдавать, почему случилась именно эта трагедия, причинно-следственная связь всех событий», — заключил вице-президент РСТ.