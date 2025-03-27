Эксперты рассказали, кто виноват в катастрофе с батискафом в Египте

«Любой уважающий себя сервис, который предлагает опасные услуги, а погружение на глубину даже 25 метров — это достаточно рискованное мероприятие, соблюдает правила. Поэтому все туристы должны были быть оснащены средствами безопасности, жилетами это как минимум. Кроме того, должен быть инструктаж перед погружением: что делать в случае каких-то ЧП. Вот мы садимся на самолет и нам проводит инструкцию: что делать, как покидать борт самолета в случае ЧП, мы знаем, где находится жилет. Такой инструктаж должен проводиться, в том числе для туристов, которые погружались на дно моря, смотрели кораллы. Я, скорее всего, более чем уверен на 99%, что такого инструктажа никто и не проводил. Потому что, если бы это было сделано, тогда бы, наверное, организаторы позаботились о средствах индивидуальной защиты», — заключил эксперт.