Эксперты рассказали, кому нужен самозапрет на кредиты

Что такое самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредитование — это механизм, который позволяет клиентам банков ограничивать свои онлайн-операции по заявлению. Запретить можно не только кредитование, но и другие банковские операции, а также установить максимальные суммы для переводов на определенный период времени.
Эта услуга предназначена для защиты клиентов от оформления кредитов или выполнения финансовых операций без их ведома. Запретить выдачу кредитов можно как полностью, так и частично. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Для активации самозапрета необходимо зафиксировать его в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Достаточно заполнить шаблонное заявление и выбрать желаемые условия запрета. По данным Минцифры РФ, сервис был запущен 1 марта, и за первые десять дней им воспользовались уже более 5 миллионов раз, среди которых самому старшему заявителю 103 года.
Страх и необходимость защиты
Основными причинами для введения самозапрета являются страх и недоверие к финансовым институтам, считает юрист и управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.
«В последнее время мы наблюдаем множество случаев, когда люди, казалось бы, адекватные и здравомыслящие, становятся жертвами мошенников. Это не просто слухи — у каждого из нас есть знакомый или родственник, который столкнулся с такой ситуацией. Они переводили деньги мошенникам или становились жертвами кредитов, оформленных на их имя без ведома. И теперь все понимают, что от этого никто не застрахован», — объяснил он.
Он также отметил, что взятые на мошенников кредиты не списываются, и люди вынуждены платить огромные проценты. «Чтобы обезопасить себя, многие решают исключить возможность оформления кредитов. Это логичный шаг, так как других эффективных инструментов для защиты на данный момент нет», — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что самозапрет не окажет значительного влияния на политику банков и их кредитные портфели. К тому же, он не имеет никаких юридических последствий и влияния на кредитную историю гражданина.
«Запрет, не то, чтобы как-то повлияет на политику выдачи кредитов и займов со стороны банков. Он просто является одним из составляющих политики по борьбе с вот этим нелегальным, незаконным получением кредитов на третьих лиц», — обратил внимание Кваша.
Психологические аспекты финансовой стабильности
Долги, плохая кредитная история, звонки коллекторов — все это вызывает не только финансовое, но и психологическое давление и создает фон неблагополучия в жизни, уверяет антикризисный психолог Ангелина Сурина.
«Одна из первых задач для восстановления своего финансового положения — это прекратить брать кредиты. Закрыть все существующие. <…> Отказ от кредитов, даже временно, позволит человек обнулить свои старые установки, стереть стереотипы в финансовой сфере. И позволит начать мыслить по-другому. Изучить финансовую грамотность, повысить самооценку, создать подушку безопасности на будущее», — отметила эксперт.
По ее мнению, долги становятся душевным грузом, который не дает возможности жить полной жизнью, путешествовать и осуществлять свои желания.
«Общество начинает быть более осознанным и начинает брать на себя ответственность за прибыль и расходы. Многих должников такой подход может снять с финансовой иглы», — резюмировала психолог.
Ранее сообщалось, что минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» или лимита на покупки на онлайн-платформах.