Эксперты рассказали, кому нужен самозапрет на кредиты

«В последнее время мы наблюдаем множество случаев, когда люди, казалось бы, адекватные и здравомыслящие, становятся жертвами мошенников. Это не просто слухи — у каждого из нас есть знакомый или родственник, который столкнулся с такой ситуацией. Они переводили деньги мошенникам или становились жертвами кредитов, оформленных на их имя без ведома. И теперь все понимают, что от этого никто не застрахован», — объяснил он.