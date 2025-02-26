Эксперты рассказали, когда голливудское кино вернется в Россию

«Механизм взаимодействия с иностранными мейджорами полностью разрушен, им нужно будет заново набирать людей, заново открывать дистрибьюторские компании и так далее. Это все очень сложные и долгие процедуры. И сегодня, повторюсь, никаких подвижек в этом отношении нет. И я думаю, что если какие-то конкретные переговоры начнутся вот прямо завтра, то в любом случае весь процесс растянется на полгода-год минимум», — добавил он.