Эксперты рассказали, когда голливудское кино вернется в Россию

«Российский рынок офлайн- и цифрового проката имеет хороший потенциал, зарубежные студии хорошо знают об этом и действительно могут вернуться, если усилиями дипломатов России и США возобновление экономических связей перестанет сдерживаться санкциями и начнет поощряться, нормализовываться», — отметил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Однако, по словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, слухи о возвращении голливудских фильмов не подтверждаются.
«Ни одна дистрибьюторская компания не ведет переговоров с мейджорами», — подчеркнул он.
Вероятность возвращения иностранных кинокомпаний существует, но это будет непростым процессом. Воронков отметил, что студиям придется восстановить связи с озвучивающими компаниями и заново получать прокатные удостоверения.
«Механизм взаимодействия с иностранными мейджорами полностью разрушен, им нужно будет заново набирать людей, заново открывать дистрибьюторские компании и так далее. Это все очень сложные и долгие процедуры. И сегодня, повторюсь, никаких подвижек в этом отношении нет. И я думаю, что если какие-то конкретные переговоры начнутся вот прямо завтра, то в любом случае весь процесс растянется на полгода-год минимум», — добавил он.
Руководитель компании «Оптима кино» Елена Хажинская также отметила, что головные офисы голливудских студий в России закрыты, и их восстановление займет время. Она считает, что западное кино может вернуться не напрямую, а через дистрибьюторов, работающих по договорам с головными офисами.
В Госдуме мнения о возвращении голливудских студий разделились. Народный артист России Николай Бурляев считает, что «допущены к прокату могут быть только те фильмы, которые будут соответствовать нашей государственной культурной политике». Для этого потребуется создать новые правила выдачи прокатных удостоверений, основываясь на указе президента о сохранении традиционных российских ценностей.
Ранее сообщалось, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их библиотек и доступа к премьерным проектам.