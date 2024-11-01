Эксперты рассказали, какое вино нельзя пить веганам

В процессе производства вина могут использоваться вещества животного происхождения, однако вина для веганов изготавливаются без таких компонентов. Об этом говорится в исследовании экспертов «Винного гида России» (есть у «РБК Вино»).
«Винный гид России» — проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО «Россельхозбанк». Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.
По данным экспертов, сейчас примерно 2% жителей России причисляют себя к вегетарианцам. При этом число тех, кто называет себя веганами, растет. Если в 2018 году их было всего около 150 тыс., то в 2024 году — уже около 700 тыс.
Кто такие веганы и вегетарианцы
Вегетарианцы — это люди, которые придерживаются особой системы питания. Она сводится к двум основным направлениям. В первом случае полностью исключаются из рациона продукты животного происхождения, во втором — растительная пища может быть дополнена яйцами и молочными продуктами.
Веганы — это те, кто вообще отказывается от употребления любых продуктов животного происхождения. По словам экспертов, веганство — это даже не система питания, а философия, которая предполагает также отказ от предметов быта, которые имеют отношение к эксплуатации животных.
Откуда в вине следы животных
Вино — это растительный продукт, который делают при помощи ферментации винограда. При этом могут использоваться различные животные продукты.
«На одном из финальных шагов производства — при оклейке — для стабилизации вина и удаления из него посторонних частиц, осадка могут быть использованы вещества животного происхождения. Например, для устранения мелких частиц, не поддающихся удалению при механической фильтрации, могут быть использованы рыбий клей, желатин, яичный белок или казеин (белок молока)», — говорят эксперты «Винного гида России».
Чтобы избежать использования животных компонентов, виноделы применяют вещества растительного или минерального происхождения, уточнили эксперты «Винного гида России». Чаще всего применяют вещество бетонит — природную глину. Также могут использовать растительные белки (гороховый, картофельный, растительный казеин) или силикагель.
При этом животные компоненты могут быть использованы и на других этапах производства вина. Например, виноделы, которые практикуют биодинамическое виноградарство, могут использовать вещества на основе коровьих рогов и навоза, а также на основе яичной скорлупы. Поэтому веганы, как правило, отказываются от подобного вина.
«Помимо этого, необходимо обращать внимание, чтобы следы животного происхождения не были замечены и на упаковочных материалах — например, это клей для этикеток», — добавили в «Винном гиде России».
Как понять, что вино веганское
Как пояснили эксперты, по закону производители не обязаны указывать на этикетке вещества, которые были использованы в процессе производства, кроме консерванта диоксида серы. При этом некоторые виноделы специально подчеркивают, что не используют продукты животного происхождения. Они также могут поместить на этикетку знак Vegan Friendly или другие аналогичные знаки.
«Существуют онлайн-базы и сообщества, специализированные издания, которые помогают понять, считать ли тот или иной продукт подходящим для веганов. Одним из таких является первый в России журнал о вегетарианстве Vegetarian», — рассказали в «Винном гиде России».
По словам экспертов, в 2024 году начал работу Центр компетенций развития растительной, веганской и вегетарианской продукции. Одними из направлений его работы являются разработка национальных стандартов для запуска натуральной продукции и просвещение потребителей.
Кроме того, веганы могут покупать вино, которое изготовлено по правилам кашрута. Эта система правил, которой следуют иудеи, не допускает использования компонентов животного происхождения при изготовлении еды и напитков, в число которых входит и вино.