Эксперты рассказали, как защитить себя от ОРВИ

Как пишет «Объясняем. РФ», нужно тщательно мыть руки. Причем это необходимо делать не только перед едой и после улицы, но и после готовки, уборки, контакта с домашними животными. Грязными руками нельзя трогать лицо, рот, нос и глаза. Так вирус может попасть в организм. Если помыть руки нет возможности, можно использовать антисептик или влажные салфетки.