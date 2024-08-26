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Эксперты рассказали, как защитить себя от ОРВИ

По мере приближения нового учебного года в общественных местах становится все больше людей. Это повышает риски подхватить ОРВИ. Эксперты рассказали, как защитить себя от болезни.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как пишет «Объясняем. РФ», нужно тщательно мыть руки. Причем это необходимо делать не только перед едой и после улицы, но и после готовки, уборки, контакта с домашними животными. Грязными руками нельзя трогать лицо, рот, нос и глаза. Так вирус может попасть в организм. Если помыть руки нет возможности, можно использовать антисептик или влажные салфетки.

Кроме того, необходима влажная уборка в квартире. Нужно почаще пользоваться чистящими и дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно специалисты призывают протирать места, к которым мы прикасаемся постоянно: дверные ручки, столы, краны и прочее.

Также нужно регулярно проветривать помещение. Необходимо почаще открывать окна дома и на работе — желательно не менее, чем на полчаса. Свежий воздух препятствует размножению вирусов и бактерий и снижает концентрацию аллергенов и вредных веществ. Помимо этого, в помещении воздух часто сухой, поэтому слизистые носа и горла пересыхают, и инфекции легче проникают в организм.

Защититься от ОРВИ поможет и дезинфекция гаджетов. Нужно протирать антисептиком мобильный телефон, компьютер и другую технику, к которой постоянно прикасаетесь.

В общественных местах в сезон простуд эксперты советуют носить медицинскую маску. Она должна плотно прикрывать рот и нос. Нельзя надевать одноразовую маску повторно и носить отсыревшую — ее нужно менять на сухую каждые два часа. Использованную маску надо сразу выбрасывать.

Кроме того, желательно избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми, пореже посещать торговые центры, магазины и подобные места. По возможности нужно поменьше ездить в общественном транспорте, особенно в час пик.

Также эксперты призывают в сентябре-октябре делать прививки от гриппа. Вакцинацию от него проводят бесплатно в поликлиниках и в мобильных пунктах, которые начинают работать осенью.

Прививку от коронавируса тоже делают бесплатно. Она нужна в первую очередь:

  • тем, кто ранее не вакцинировался и/или не болел COVID-19;
  • тем, у кого есть хронические заболевания;
  • людям пожилого возраста.

Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги». Понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Детям от 12 до 17 лет прививку делают с письменного согласия родителей или других законных представителей.

При появлении симптомов ОРВИ, ковида или гриппа не нужно заниматься самолечением, лучше вызывать врача. Это поможет перенести болезнь легче и избежать осложнений.

Ранее эксперты рассказали, как защитить от ОВРИ малышей, посещающих детский сад.