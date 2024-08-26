Эксперты рассказали, как защитить себя от ОРВИ

Как пишет «Объясняем. РФ», нужно тщательно мыть руки. Причем это необходимо делать не только перед едой и после улицы, но и после готовки, уборки, контакта с домашними животными. Грязными руками нельзя трогать лицо, рот, нос и глаза. Так вирус может попасть в организм. Если помыть руки нет возможности, можно использовать антисептик или влажные салфетки.
Кроме того, необходима влажная уборка в квартире. Нужно почаще пользоваться чистящими и дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно специалисты призывают протирать места, к которым мы прикасаемся постоянно: дверные ручки, столы, краны и прочее.
Также нужно регулярно проветривать помещение. Необходимо почаще открывать окна дома и на работе — желательно не менее, чем на полчаса. Свежий воздух препятствует размножению вирусов и бактерий и снижает концентрацию аллергенов и вредных веществ. Помимо этого, в помещении воздух часто сухой, поэтому слизистые носа и горла пересыхают, и инфекции легче проникают в организм.
Защититься от ОРВИ поможет и дезинфекция гаджетов. Нужно протирать антисептиком мобильный телефон, компьютер и другую технику, к которой постоянно прикасаетесь.
В общественных местах в сезон простуд эксперты советуют носить медицинскую маску. Она должна плотно прикрывать рот и нос. Нельзя надевать одноразовую маску повторно и носить отсыревшую — ее нужно менять на сухую каждые два часа. Использованную маску надо сразу выбрасывать.
Кроме того, желательно избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми, пореже посещать торговые центры, магазины и подобные места. По возможности нужно поменьше ездить в общественном транспорте, особенно в час пик.
Также эксперты призывают в сентябре-октябре делать прививки от гриппа. Вакцинацию от него проводят бесплатно в поликлиниках и в мобильных пунктах, которые начинают работать осенью.
Прививку от коронавируса тоже делают бесплатно. Она нужна в первую очередь:
- тем, кто ранее не вакцинировался и/или не болел COVID-19;
- тем, у кого есть хронические заболевания;
- людям пожилого возраста.
Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги». Понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Детям от 12 до 17 лет прививку делают с письменного согласия родителей или других законных представителей.
При появлении симптомов ОРВИ, ковида или гриппа не нужно заниматься самолечением, лучше вызывать врача. Это поможет перенести болезнь легче и избежать осложнений.
Ранее эксперты рассказали, как защитить от ОВРИ малышей, посещающих детский сад.