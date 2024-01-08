Эксперты рассказали, как выучить иностранный язык за год

Выучить язык за год

Говоря о том, возможно ли выучить иностранный язык за год и как это сделать, эксперт Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035, основатель онлайн-школы «Фоксфорд» Алексей Половинкин сообщил, что многое зависит от первоначального уровня и личной мотивации, именно мотивация позволит быть настойчивым в изучении и выделять на это необходимое время.

«Нет “волшебной таблетки”, которая точно поможет, но попробую привести несколько действенных способов: определите свой уровень языка и поставьте перед собой цель, разбив ее на недельные и месячные задачи, создайте микс из доступных методов и ресурсов изучения языка, погрузитесь в языковую среду — аудио, подкасты, СМИ, сериалы, переведите все свои гаджеты на изучаемый язык — создайте себе собственную языковую среду», — добавил эксперт.

Он отметил, что важно практиковать язык, использовать изучаемые слова при каждом удобном случае и не стесняться, найти себе друга по переписке, с которым можно «перекидываться» голосовыми и переписываться, а также быть настойчивым и мотивированным.

По словам эксперта Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035, CEO Skyeng Рустама Айнетдинова, в целом, для базового использования изучить язык за год вполне реально, но для этого нужно усердно и регулярно заниматься, выполнять домашнюю работу, не делать перерывов и использовать язык в быту (установить его на телефоне, смотреть фильмы, читать литературу), и чем чаще и регулярнее это делать, тем быстрее можно освоить иностранный язык, чем ближе новый язык по родственному и семейному составу, тем легче и быстрее это произойдет.

«Чтобы выучить язык самостоятельно, нужно максимально окружить себя этим языком, обзавестись знакомыми, которые будут готовы разговаривать и поддерживать вас в этом направлении. Хорошим инструментом будут являться просмотры любимых фильмов на иностранном языке с использованием субтитров. Помимо этого есть множество мобильных приложений, которые позволяют легче освоить новые знания. Ну и упорство, без мотивации и значительных усилий человека — это будет вряд ли возможно», — отметил Айнетдинов.

Проректор по многоязычному развитию РУДН Анастасия Атабекова пояснила, что для того, чтобы выучить язык за год, есть значительное количество разнообразных ресурсов, включая ресурсы для самостоятельного изучения на онлайн-платформах, курсы по изучению иностранных языков в виртуальной реальности, инструменты с использованием искусственного интеллекта, например ставшие широко известными в последние два года варианты языковых моделей на основе больших данных, которые используют генеративные предварительно обученные трансформеры (GPT).

15 минут в день

Эксперты отметили, что в целом советы уделять по 15 минут каждый день изучению иностранного языка действенны, но сроки обучения все равно зависят от самого человека.

«Однозначно важно заниматься иностранным языком каждый день, системно и на постоянной основе, любой иностранный язык быстро забывается, если он не используется. Относительно времени (15 минут, 30 минут и т. д. ) — мне кажется не функциональным задавать жесткие временные пределы», — сказала Атабекова.

По ее словам, многое зависит и от конкретного языка, и от конкретных способностей человека, и от того, какие цели ставит перед собой изучающий язык: просто владение языком на базовом разговорном уровне, поддержание такого уровня, или владение иностранным зыком как инструментом профессиональной деятельности в многоязычных контекстах.

«Эти советы абсолютно действенны, но срок изучения будет зависеть и от когнитивных особенностей человека, его памяти, возраста, окружения и мотивации», — сказал Айнетдинов.

Половинкин же подчеркнул, что любое регулярное изучение языка действенно для быстрого прогресса, нужно определить конкретные временные рамки, использовать приложения, так как они обычно не дают забывать о занятиях с помощью уведомлений, а темп и результат зависят от уровня и предыдущего языкового опыта, интенсивности обучения и личного подхода.

Онлайн-платформы

Эксперты подчеркнули, что онлайн-платформы для изучения языка могут быть очень полезными и эффективными, так как предлагают широкий спектр материалов.

«Не только платформы, но и другие перечисленные выше инструменты помогают, важна методика и система их использования. А любая методика — это опыт, увлеченность, талант педагогов по иностранному языку. В качестве новогоднего пожелания всем тем, кому интересно и важно изучать иностранные языки — встретить на своем пути таких педагогов», — сказала Атабекова.

Как отметил Айнетдинов, онлайн-платформы значительно облегчают процесс получения новых знаний, в том числе и в изучении языков, не привязывают человека к локации и позволяют в любом месте, где есть интернет, в любое удобное время изучать язык, также онлайн-платформы собирают информацию, где человек чаще ошибается, и дают упражнения, максимально подходящие конкретному человеку, делая обучение более эффективным и персонализированным.

«Как правило, обучение на онлайн-платформах дешевле, чем занятия в физических пространствах за счет отсутствия арендных платежей… На действительно развитых обучающих онлайн-платформах есть все необходимое для обучения языкам: словарь с мнемотехническими инструментами для повторения новых слов, фильмы, книги, игры, тысячи уроков на любой вкус и уровень, большой выбор преподавателей, которые позволяет выбрать и найти “своего” человека, с которым занятия будут интереснее и увлекательнее», — пояснил эксперт.

Половинкин добавил, что онлайн-платформы обычно предлагают широкий спектр материалов, включая уроки, упражнения, тесты и возможность общаться с носителями языка, они также часто предлагают персонализированные рекомендации и подходы к обучению, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям, но, как и в любом обучении, успех зависит от усердия и настойчивости.

«Используйте онлайн-платформы как инструмент для практики и углубления ваших знаний, но не полагайтесь только на них. Важно также найти возможности для общения с носителями языка, чтения и просмотра материалов на языке, а также практику на практике в реальных ситуациях. В конце концов каждый ученик уникален, и то, что работает для одного человека, может быть менее эффективно для другого. Попробуйте разные онлайн-платформы и методики, чтобы найти тот, который лучше всего подходит вам и вашим потребностям», — заключил эксперт.

ИИ в обучении

Руководитель сервиса «Сборка и сопровождение продуктов на основе данных» Университета НТИ 2035 Марина Чурикова рассказала РИА Новости, поможет ли искусственный интеллект в изучении языка.

«Многие хорошо известные нам приложения для изучения английского и других языков стали использовать искусственный интеллект для анализа прогресса, рекомендации упражнений или анализа речи. Думаю, чем больше различных вариантов использует человек для изучения языка, тем выше шанс найти именно тот, который будет подходить наилучшим образом и мотивировать на дальнейшее обучение, ведь зачастую основной проблемой является потеря мотивации», — сказала Чурикова.

Она отметила, что можно использовать, например, ChatGPT или аналогичные модели в качестве помощника для изучения английского языка — например, попросить проверить грамматику и орфографию в тексте, подобрать задания на определенную тему и проверить их выполнение, пообщаться на заданную тему, особенно если есть желание потренироваться в специфичной области, например, по работе.

Во многих случаях это поможет человеку освоить основы иностранного языка или проверить и углубить имеющиеся знания, также очень интересным вариантом может быть проверка произношения с помощью ИИ, так как таким образом можно натренировать себя на правильную интонацию и убрать явные ошибки в речи без помощи репетитора, добавила эксперт.