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Эксперты рассказали, как вузы находят свою аудиторию

Эксперты обсудили ключевые тренды в коммуникационных стратегиях вузов на встрече, посвященной рейтингу их эффективности.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Рейтинг эффективности коммуникации вузов — это исследование, которое оценивает, насколько успешно университеты взаимодействуют с аудиторией. Этот проект реализован совместно с «Социальным навигатором» и компанией Brand Analytics.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Университета науки и технологий МИСИС Юлии Шальневой, всё больше студентов предпочитают искать информацию не на сайтах вузов, а в социальных сетях. С каждым годом молодая аудитория всё активнее переходит на эти платформы, и университеты начинают осознавать необходимость продвижения в таких каналах, передают РИА Новости.

Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный подтвердил эту тенденцию. Он отметил, что за последний год наблюдается рост популярности сообществ, особенно в Телеграм.

«Тренд на сообщества действительно есть. В этом году Телеграм вырос по количеству авторов и каналов гораздо больше, чем по объему данных. Плюс 72% активных авторов и 19% контента. Платформа изменила сценарий своего развития, это теперь не только медийная система, но и система для социальных механик. Это говорит о том, что увеличилось число людей, общающихся в чатах», — сообщил он.

Основной площадкой для коммуникации по-прежнему остается ВКонтакте. Черный также рекомендовал вузам увеличить свое присутствие на тематических сайтах-отзовиках.

«Стоит обратить внимание на отзовики. Здесь отмечается огромный рост. Например, маркетплейсы уже конкурируют с соцсетями. Они, скорее всего, будут перерастать в блогерские площадки», — добавил он.

Начальник отдела по связям с общественностью Российского научного фонда Мария Михалева акцентировала внимание на важности тематики постов в социальных сетях и СМИ. По ее словам, для эффективного продвижения вузов стоит сосредоточиться на таких темах, как медицина, космос и IT.

«Все мы хотим жить дольше и, желательно, качественнее. Поэтому новости, которые связаны с медициной, показывают хороший охват. Космос и все неизведанное тоже вызывают отклики. Тема IT в том числе», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что запрос российских абитуриентов технических направлений удовлетворяется в большой степени за счет бюджетных мест, многие гуманитарии вынуждены идти учиться платно, при этом выпускники школ по-прежнему чаще выбирают ЕГЭ по гуманитарным предметам.