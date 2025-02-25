Эксперты рассказали, как вузы находят свою аудиторию

Рейтинг эффективности коммуникации вузов — это исследование, которое оценивает, насколько успешно университеты взаимодействуют с аудиторией. Этот проект реализован совместно с «Социальным навигатором» и компанией Brand Analytics.
По словам директора по маркетингу и коммуникациям Университета науки и технологий МИСИС Юлии Шальневой, всё больше студентов предпочитают искать информацию не на сайтах вузов, а в социальных сетях. С каждым годом молодая аудитория всё активнее переходит на эти платформы, и университеты начинают осознавать необходимость продвижения в таких каналах, передают РИА Новости.
Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный подтвердил эту тенденцию. Он отметил, что за последний год наблюдается рост популярности сообществ, особенно в Телеграм.
«Тренд на сообщества действительно есть. В этом году Телеграм вырос по количеству авторов и каналов гораздо больше, чем по объему данных. Плюс 72% активных авторов и 19% контента. Платформа изменила сценарий своего развития, это теперь не только медийная система, но и система для социальных механик. Это говорит о том, что увеличилось число людей, общающихся в чатах», — сообщил он.
Основной площадкой для коммуникации по-прежнему остается ВКонтакте. Черный также рекомендовал вузам увеличить свое присутствие на тематических сайтах-отзовиках.
«Стоит обратить внимание на отзовики. Здесь отмечается огромный рост. Например, маркетплейсы уже конкурируют с соцсетями. Они, скорее всего, будут перерастать в блогерские площадки», — добавил он.
Начальник отдела по связям с общественностью Российского научного фонда Мария Михалева акцентировала внимание на важности тематики постов в социальных сетях и СМИ. По ее словам, для эффективного продвижения вузов стоит сосредоточиться на таких темах, как медицина, космос и IT.
«Все мы хотим жить дольше и, желательно, качественнее. Поэтому новости, которые связаны с медициной, показывают хороший охват. Космос и все неизведанное тоже вызывают отклики. Тема IT в том числе», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что запрос российских абитуриентов технических направлений удовлетворяется в большой степени за счет бюджетных мест, многие гуманитарии вынуждены идти учиться платно, при этом выпускники школ по-прежнему чаще выбирают ЕГЭ по гуманитарным предметам.