Эксперты рассказали, как вузы находят свою аудиторию

«Тренд на сообщества действительно есть. В этом году Телеграм вырос по количеству авторов и каналов гораздо больше, чем по объему данных. Плюс 72% активных авторов и 19% контента. Платформа изменила сценарий своего развития, это теперь не только медийная система, но и система для социальных механик. Это говорит о том, что увеличилось число людей, общающихся в чатах», — сообщил он.