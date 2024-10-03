Эксперты рассказали, как стать донором костного мозга

Вы можете спасти жизнь
Как пишет «Объясняем. РФ», костный мозг — жизненно важный орган. Став донором, можно спасти чью-то жизнь. При этом шанс, что клетки костного мозга одного человека подойдут другому для пересадки, если они не родственники, составляют 1 к 100 000.
Кто может стать донором
Необходимые условия: возраст донора должен быть от 18 до 45 лет, масса тела должна превышать 50 килограммов. Также не должно быть постоянных медицинских противопоказаний. Кроме того, требуется российское гражданство или регистрация в РФ более 6 месяцев.
Противопоказания
К ним относятся, например, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сифилис, сыпной тиф, туберкулез, злокачественные новообразования, хронические заболевания — например, бронхиальная астма. Донором не смогут стать беременные, а также кормящие женщины. Полный список противопоказаний можно найти здесь.
Что сначала
Первым делом человек, который решил стать донором костного мозга, проходит HLA-типирование. Процедура бесплатная и ничем не отличается от обычного забора крови из вены. У человека возьмут всего одну пробирку и исследуют в лаборатории. Это нужно, чтобы выявить, какие гены схожи с запросом на донорские клетки. Затем ваши данные внесут в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Что потом
Человек, которому нужна помощь, может найтись не сразу. Иногда запрос на костный мозг так и не приходит. Если же пациент, которому нужен костный мозг, найдется, вам сообщат. В этом случае нужно будет пройти повторное HLA-типирование. Если все в порядке, человека пригласят пройти обследование и сдать клетки костного мозга. Дорогу в медицинский центр при этом оплатят из федерального бюджета.
Как проходит процедура
За пять дней до процедуры донор принимает специальный препарат, который способствует выходу стволовых клеток в кровь.
Донор лежит на кушетке, из его вены берут кровь, с помощью специального оборудования отделяя нужные клетки. Это безопасно и практически безболезненно, наркоз не требуется. В общей сложности процесс занимает около пяти часов. В это время вы можете делать, что захотите.
По словам экспертов, возможные недомогания после процедуры сравнимы с симптомами простуды и исчезают через два-три дня. Процесс не опасен, организм полностью восстановится через две недели.
Можно ли познакомиться с реципиентом
Медики могут предложить познакомиться с человеком, которому вы спасли жизнь. По правилам это происходит не ранее, чем через два года после трансплантации. Этот срок нужен для того, чтобы оба человека морально свыклись с ситуацией донорства.
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