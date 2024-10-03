Эксперты рассказали, как стать донором костного мозга

Человек, которому нужна помощь, может найтись не сразу. Иногда запрос на костный мозг так и не приходит. Если же пациент, которому нужен костный мозг, найдется, вам сообщат. В этом случае нужно будет пройти повторное HLA-типирование. Если все в порядке, человека пригласят пройти обследование и сдать клетки костного мозга. Дорогу в медицинский центр при этом оплатят из федерального бюджета.