Эксперты рассказали, как правильно здороваться на работе

Всемирный день приветствий ежегодно отмечается ежегодно 21 ноября.

Устное приветствие и рукопожатие

Наличие приветствия в любой коммуникации считается обязательным, отмечают эксперты.

«В деловом этикете будет не совсем такая очередность представления или рукопожатий, как в светском, потому что в светском этикете на первый план выходит возраст и пол человека», — рассказала эксперт по этикету Татьяна Баранова.

Если в светском этикете, по ее словам, у дам есть преимущество перед кавалерами, и они принимают первыми решение, протянуть руку для рукопожатия или нет, то в деловом все обстоит иначе.

«Там действует принцип не возраста, не пола, а делового статуса. И, соответственно, так называемый вектор уважения направлен в сторону того, кто старше по статусу, вне зависимости от того, какого возраста человек или какого он пола, поэтому предполагается, что первым инициирует устное приветствие в деловом этикете тот, кто младше по статусу», — рассказала Баранова.

В свою очередь бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева отметила, что исключением бывают те случаи, когда руководитель, даже очень высокого уровня, входит в помещение, где уже есть люди. «Слова приветствия говорит первым тот, кто входит», — подчеркнула Николаева.

Это же правило, как отметила эксперт, действует и в тех случаях, когда человек подходит к группе на улице. «Если подходит к сообществу, то оно всегда выше, чем самый высокий начальник, поэтому слова приветствия первым говорит тот, кто подходит к этому сообществу», — отметила Николаева.

Специалисты едины во мнении, что инициатива рукопожатия принадлежит тому, кто старше по статусу.

«В отличие от приветствия, инициирует рукопожатие как раз старший по должности. И если младший вдруг первым подает руку, с его стороны это невежливо», — указала Николаева.

При этом, как подчеркнула Баранова, протянутая рука всегда должна быть принята и рукопожатие должно состояться, даже если оно сделано не по правилам.

«Проигнорировать протянутую руку — это акт оскорбления для собеседника», — отметила она.

Приветствие для мужчин и женщин

В теории пол не имеет никакой роли в деловом этикете, и пожимать руку во время приветствия могут как женщины, так и мужчины, но на практике есть культурный аспект, который предполагает, что в рукопожатии между противоположными полами нет необходимости.

«У нас есть начальники, подчиненные, коллеги, партнеры, но не мужчины и женщины. В быту мы об этом помним, а в деловой среде на этом акцентировать внимание не нужно. Если женщина руководитель, то она вполне может инициировать рукопожатие так же, как и мужчина-руководитель вполне может инициировать рукопожатие, пожимая руку женщине рангом его ниже, своей подчиненной. Ну, допустим, начальник своей заместительнице», — сказала Николаева.

В свою очередь Баранова обращает внимание, что, несмотря на то, что в теории половой фактор совершенно вторичен в этой сфере, на практике большинство мужчин и женщин даже в деловом сегменте не обмениваются рукопожатиями.

«С точки зрения теоретических правил и норм делового этикета они имеют на рукопожатие полное право. Но у нас есть свой исторический культурный аспект, который предполагает, что в этом нет никакой необходимости. Но и никакого, конечно, табу на это безусловно не существует. Если в мусульманских странах это запрещено…, у нас ситуация иного характера, но как-то так исторически сложилось, что в целом даже в деловой ситуации женщины могут обойтись устным приветствием», — сказала Баранова.

При этом она подчеркнула, что когда рукопожатие инициируется женщиной в деловом мире, это нормально, если на это она имеет полное право с учетом статуса и ситуации, которая сложилась. В то же время, вариантом нормы считаются и те случаи, когда женщина предпочитает не обмениваться рукопожатиями.

«Другой вопрос, когда кто-то зашел в переговорную комнату, где уже находятся какое-то количество мужчин и женщин. Здесь уже не совсем было бы корректно поприветствовать всех лично и только мужчин обойти с рукопожатиями, а женщин проигнорировать в этом плане, кивнуть или улыбнуться им», — сказала Баранова.

Она пояснила, что в таких случаях необходимо выбрать одну общую для всех форму приветствия.

Приветствие после ковида

Несмотря на то, что во время пандемии всем рекомендовали держать дистанцию и отказаться от рукопожатий для безопасности, эта форма приветствия в деловой среде вернула свою актуальность, отметили специалисты по этикету.

«Нас предупреждали, нам советовали опасаться того или иного действия — то есть активных каких-то жестов. Но по-прежнему рукопожатие — это важная и значимая часть приветствия… Рукопожатия — это необходимая часть в деловой среде. Рукопожатиями можно и нужно обмениваться, невзирая ни на какие сезонные заболевания. Ну и вообще, если человек воспитанный и культурный заболел, он остается дома и не выходит никуда, и у него нет нужды с кем-то там обмениваться рукопожатиями», — отметила Николаева.

По мнению Барановой, во время пандемии казалось, что ограничения действительно повлияют в дальнейшем на сам факт обмена рукопожатием между людьми, но этого не случилось.

«Как только сняли все ограничения и нам позволили в обычном формате взаимодействовать, коммуницировать друг с другом, рукопожатия сразу же вернулись», — отметила Баранова.

Однако эксперт указала, что теперь люди более понимающе относятся к случаям, когда во время приветствия одна из сторон призывает ограничиться устным приветствием.

«Когда говорят: “Ситуация эпидемиологическая не совсем нормализовалась, давайте обменяемся устными приветствиями”, — то люди к этому относятся более понимающе и снисходительно. Возможно, когда человек говорит: “Предлагаю держать дистанцию не менее полутора метров, в любой момент может вернуться вирус, не хотелось бы подвергать здоровье друг друга опасности”, — в большинстве случаев люди не будет думать нехорошее о нас, потому что все знают, что недавно происходило», — рассказала Баранова.

При этом, по ее словам, появились новые формы невербального приветствия вместо рукопожатий. К примеру, по ее словам, человек может приложить руку к груди или сделать небольшой поклон головой.