Эксперты рассказали, как правильно подавать шампанское

Сомелье Ричард Хемминг, глава винного отдела эксклюзивного клуба 67 Pall Mall Singapore, рассказал, что тонкие бокалы «флют» или «тюльпан»— не самый подходящий сосуд для подачи шампанского.
По мнению эксперта, такие бокалы мешают раскрытию вкуса и запаха напитка. Помимо прочего форма фужеров не способствует должному «выходу» пузырьков, из-за чего после употребления напитка может болеть голова.
Чтобы получить максимальное наслаждения от игристого напитка, Хемминг рекомендует подавать его в бокалах для вина. Таким образом напиток будет «выражать себя очень четко», раскрывая насыщенный вкус и аромат.
Другой эксперт также подтвердил это мнение, несмотря на то, что многим подача шампанского в бокалах для вина может показаться «кощунством».
Хороший универсальный бокал для вина — отличный сосуд для распития шампанского, потому что он действительно позволяет ощутить все ароматы и вкус вина так, как задумал производитель.
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