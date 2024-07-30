Эксперты рассказали, как оплачивается больничный после увольнения

Если в течение 30 дней после увольнения (по любой причине) человек, заболев или получив травму, оформил больничный, экс-работодатель должен будет оплатить первые три дня. Остальные дни компенсирует Соцфонд.
Стоит помнить, что больничный после увольнения оплачивается в размере 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа. При этом бывший работодатель должен будет выплатить деньги только в том случае, если его экс-сотрудник еще не устроился на новую работу.
Если человека уже приняли в другое место, первые три дня больничного будет оплачивать нынешний работодатель. Остальные деньги также компенсирует Соцфонд.
При этом больничные по уходу за ребенком или в связи с карантином после увольнения не оплачиваются, сообщают эксперты портала «Объясняем. РФ».
Ранее эксперты рассказали, как продлить отпуск в случае болезни.
Айгуль Сабитова