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Эксперты рассказали, как оплачивается больничный после увольнения

Какие обязательства должен будет выполнить бывший работодатель.

Источник: РИА "Новости"

Если в течение 30 дней после увольнения (по любой причине) человек, заболев или получив травму, оформил больничный, экс-работодатель должен будет оплатить первые три дня. Остальные дни компенсирует Соцфонд.

Стоит помнить, что больничный после увольнения оплачивается в размере 60% от среднего заработка независимо от страхового стажа. При этом бывший работодатель должен будет выплатить деньги только в том случае, если его экс-сотрудник еще не устроился на новую работу.

Если человека уже приняли в другое место, первые три дня больничного будет оплачивать нынешний работодатель. Остальные деньги также компенсирует Соцфонд.

При этом больничные по уходу за ребенком или в связи с карантином после увольнения не оплачиваются, сообщают эксперты портала «Объясняем. РФ».

Ранее эксперты рассказали, как продлить отпуск в случае болезни.

Айгуль Сабитова