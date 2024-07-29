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Эксперты рассказали, как оформить прописку новорожденному

После рождения ребенка родители должны оформить его документы, в том числе прописку. Эксперты «Роскачества» и «Объясняем.РФ» рассказали, как это сделать.

Источник: Omar Lopez/CC0

По закону дети должны жить вместе с родителями, поэтому новорожденного регистрируют по месту жительства/пребывания мамы или папы. Будет ли при этом соблюдаться норма по квадратным метрам на человека, не имеет значения. Иными словами, если площади недостаточно, ребенка все равно пропишут. Согласие родственников и других жильцов квартиры не потребуется.

Если родители не живут вместе, им нужно договориться, с кем регистрировать малыша. Новорожденного можно прописать к бабушке, дедушке или другим родственникам. При этом должно выполняться условие — они должны стать опекунами малыша.

Ребенка можно прописать в ипотечную или арендованную квартиру, если в ней уже прописан кто-то из родителей. Разрешение от банка или других проживающих в квартире не нужно.

Новорожденного можно зарегистрировать временно — по тому же адресу, где временная регистрация есть у родителей.

Для того, чтобы прописать ребенка, нужны следующие документы:

  • заявление от родителя;
  • паспорт родителя с отметкой о его регистрации;
  • свидетельство о рождении ребенка.

С ними нужно обратиться в МФЦ или МВД. Записаться на прием можно онлайн через портал госуслуг. Ребенка зарегистрируют в течение трех-четырех дней.

Прописать новорожденного нужно в течение недели после получения свидетельства о рождении.

Если родители пропустят эти сроки, им могут выписать штраф в две-три тысячи рублей. В Москве сумма варьируется от трех до пяти тысяч рублей, предупреждают эксперты.

Ранее эксперты подробно рассказывали, как зарегистрировать ребенка в съемной квартире.

Айгуль Сабитова