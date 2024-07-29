Эксперты рассказали, как оформить прописку новорожденному

По закону дети должны жить вместе с родителями, поэтому новорожденного регистрируют по месту жительства/пребывания мамы или папы. Будет ли при этом соблюдаться норма по квадратным метрам на человека, не имеет значения. Иными словами, если площади недостаточно, ребенка все равно пропишут. Согласие родственников и других жильцов квартиры не потребуется.