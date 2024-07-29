Эксперты рассказали, как оформить прописку новорожденному

По закону дети должны жить вместе с родителями, поэтому новорожденного регистрируют по месту жительства/пребывания мамы или папы. Будет ли при этом соблюдаться норма по квадратным метрам на человека, не имеет значения. Иными словами, если площади недостаточно, ребенка все равно пропишут. Согласие родственников и других жильцов квартиры не потребуется.
Если родители не живут вместе, им нужно договориться, с кем регистрировать малыша. Новорожденного можно прописать к бабушке, дедушке или другим родственникам. При этом должно выполняться условие — они должны стать опекунами малыша.
Ребенка можно прописать в ипотечную или арендованную квартиру, если в ней уже прописан кто-то из родителей. Разрешение от банка или других проживающих в квартире не нужно.
Новорожденного можно зарегистрировать временно — по тому же адресу, где временная регистрация есть у родителей.
Для того, чтобы прописать ребенка, нужны следующие документы:
- заявление от родителя;
- паспорт родителя с отметкой о его регистрации;
- свидетельство о рождении ребенка.
С ними нужно обратиться в МФЦ или МВД. Записаться на прием можно онлайн через портал госуслуг. Ребенка зарегистрируют в течение трех-четырех дней.
Если родители пропустят эти сроки, им могут выписать штраф в две-три тысячи рублей. В Москве сумма варьируется от трех до пяти тысяч рублей, предупреждают эксперты.
Ранее эксперты подробно рассказывали, как зарегистрировать ребенка в съемной квартире.
Айгуль Сабитова