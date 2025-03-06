Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку мошенников перед 8 Марта

Ещё одна популярная схема связана с фальшивыми билетами в театр, кино, на концерты и другие мероприятия. Здесь преступники используют сайты-двойники, куда пользователь сам вводит данные карты. Причём реклама таких сайтов может приходить в почтовой рассылке или мессенджере. Здесь опять же нужно быть бдительнее и проверить, нет ли в электронном адресе странных несоответствий.