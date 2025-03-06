Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку мошенников перед 8 Марта

Время перед большими праздниками — горячая пора для мошенников. Они придумывают хитроумные схемы обмана, связанные с онлайн-заказами и доставками подарков, акциями и скидками. Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» рассказали порталу mos.ru, как не попасться в ловушку и подготовить сюрпризы на 8 Марта без финансовых потерь.
Первая опасность таится в скидках и распродажах. Многие магазины действительно анонсируют выгодные предложения для покупателей за несколько дней до праздника. Мошенники пользуются этим, чтобы выяснить персональные данные и заставить кликнуть на сомнительные ссылки. Они прибегают к эмоциональным призывам, чтобы вынудить людей поторопиться. Пример: «Осталось всего два билета!» или «До конца акции один день».
Вторая ловушка — неожиданные доставки. Псевдокурьер просит назвать цифры из СМС, чтобы подтвердить передачу заказа. На деле это оказывается код доступа к банковскому аккаунту или профилю на сайте госуслуг. В таких случаях важно взять паузу и оценить, насколько службе доставки действительно необходимы такие данные. Пароли из СМС нельзя сообщать никому.
Ещё одна популярная схема связана с фальшивыми билетами в театр, кино, на концерты и другие мероприятия. Здесь преступники используют сайты-двойники, куда пользователь сам вводит данные карты. Причём реклама таких сайтов может приходить в почтовой рассылке или мессенджере. Здесь опять же нужно быть бдительнее и проверить, нет ли в электронном адресе странных несоответствий.
Сотрудники магазинов и маркетплейсов никогда не присылают ссылки в мессенджерах и не просят переводы на карту, вся процедура заказа должна осуществляться через официальные ресурсы. Также не стоит скачивать файлы и приложения от непроверенных источников. А рекомендации по выбору качественных подарков можно найти на портале потребителя.