Эксперты рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы

Соискатель переходит по ней и попадает на фишинговый сайт, откуда легко украсть персональную информацию. Аферист получает данные банковской карты или пароли от социальных сетей, с помощью которых можно шантажировать. Поэтому стоит внимательно смотреть на адрес и внешний вид страницы или вовсе не переходить по непроверенным ссылкам. Также, обратила она внимание, мошенники могут сами связаться с соискателем через номер телефона и электронную почту, которые указаны в резюме. А дальше действуют по описанным схемам — выманивают персональные данные или приглашают на учебу с платным курсом или расходниками.