Эксперты рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы

Однако в большинстве случаев лжеработодателей можно распознать уже по объявлениям, утверждает гендиректор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
Так, по ее словам, об обмане говорят обещание заоблачной зарплаты, минимальный круг обязанностей и просьбы перейти по ссылкам. Например, если соискателю обещают нереалистично быстрый карьерный рост, его уверяют в «потрясающем размере оплаты труда» и «уникальном шансе» работать в этой компании, то, скорее всего, это мошенники.
Кроме того, они часто называют нереалистичную вилку оплаты труда: пишут, что «выплаты составляют от 10 тысяч до 100 тысяч рублей», или, напротив, сообщают о слишком высоком заработке.
Кроме того, отмечает Агаева, в мошеннических объявлениях часто можно встретить, что вакансия «доступна для соискателей без опыта работы, при этом гарантируются ежедневные выплаты и помощь в открытии бизнеса».
Также, лжеработодатели могут предлагать пройти платное обучение перед трудоустройством. Честные компании сами оплачивают образовательные курсы сотрудникам, либо сразу ищут кандидатов с необходимым набором навыков. Еще мошенники предлагают заплатить за рабочую экипировку, оформление документов и медицинский осмотр. После получения средств они просто не выходят на связь.
HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян выделил пять основных видов мошенничества, с которыми можно столкнуться при поиске работы.
Во-первых, это — фальшивые вакансии. То есть, мошенники публикуют объявления о несуществующих работах, чтобы привлечь соискателей. Они могут использовать названия известных компаний, чтобы создать видимость легитимности. Часто мошеннические объявления содержат грамматические ошибки или выглядят неаккуратно.
Во-вторых, некоторые мошенники требуют от соискателей оплату за обучение, материалы или даже за «гарантированное» трудоустройство. Настоящие работодатели никогда не будут просить деньги за возможность трудоустройства.
В-третьих, мошенники могут проводить фальшивые собеседования через видеозвонки, чтобы завоевать доверие соискателя и получить личные данные, такие как номер банковской карты или паспортные данные.
В-четвертых, с увеличением предложений об удаленной работе они могут предлагать привлекательные вакансии с высокой зарплатой за незначительные усилия, часто прося о предоплате за оборудование или материалы.
Наконец, в-пятых, мошенники могут отправлять электронные письма, которые выглядят как сообщения от легитимных компаний. С помощью них они рассчитывают получить доступ к личной информации соискателя.
Соискатель переходит по ней и попадает на фишинговый сайт, откуда легко украсть персональную информацию. Аферист получает данные банковской карты или пароли от социальных сетей, с помощью которых можно шантажировать. Поэтому стоит внимательно смотреть на адрес и внешний вид страницы или вовсе не переходить по непроверенным ссылкам. Также, обратила она внимание, мошенники могут сами связаться с соискателем через номер телефона и электронную почту, которые указаны в резюме. А дальше действуют по описанным схемам — выманивают персональные данные или приглашают на учебу с платным курсом или расходниками.
Поэтому стоит быть аккуратнее — попросить прислать ссылку на вакансию с рекрутингового сайта и найти информацию в интернете о компании, советует эксперт.
Если соискатель решился откликнуться на вакансию и прийти на собеседование, предупредила Агаева, стоит внимательно осмотреть офис компании. Офис надёжных фирм «жилой» — на полках и столах стоят личные вещи персонала, комнатные растения, элементы декора. Помещения сомнительных организаций заставлены мебелью «для вида», там пусто и нет признаков «существования» других сотрудников.
В hh.ru также рекомендуют при поиске работы изучить информацию о работодателе. Если она ограничена или отсутствует, это может быть тревожным знаком.
Если вы стали жертвой мошенников, отмечают эксперты, то нужно подать заявление в полицию и написать в поддержку сайта, на котором разместили сомнительную вакансию. Если мошенник украл банковские данные, то следует немедленно связаться с банком и заблокировать счета в случае подозрительных операций. Также стоит рассказать о мошенниках другим, написать отзыв на компанию в социальных сетях. Это обезопасит соискателей и сделает поиск работы более внимательным, добавила эксперт Агаева.