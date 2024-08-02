Эксперты рассказали, как научить ребенка гулять с собакой

К прогулкам детей с собакой нужно подойти ответственно. Родителям нужно объяснить ребенку, какие правила следует соблюдать, и поначалу гулять вместе с ним. Эксперты «Объясняем. РФ» и МЧС дали ряд советов семьям с детьми, в которых растут собаки.
Покажите на своем примере, как ухаживать за питомцем
Нужно научить ребенка кормить животное, надевать на него ошейник и мыть ему лапы после прогулки. Родителям нужно начать делать это с сыном или дочерью вместе, а потом поручите часть задач ему-ей. Так ребенок почувствует ответственность за собаку.
Первое время не стоит отпускать его на прогулку с питомцем одного, нужно выходить вместе. Нужно показать, где лучше всего выгуливать собаку. При этом стоит объяснить, что необходимо использовать поводок и убирать за животным с помощью гигиенических пакетов.
Когда ребенок начнет уверенно чувствовать себя на прогулке и собака будет слушаться, можно разрешить выгуливать ее самостоятельно.
Обсудите места, где нельзя гулять
Нужно предупредить ребенка, что в некоторых местах гулять с собакой нельзя. Обычно это запрещено там, где бывают дети: на детских площадках, на школьном дворе, на территории детского сада. Также гулять с собакой нельзя там, где установлены соответствующие запрещающие знаки.
В некоторых местах выгуливать питомца опасно. Так, нельзя бродить на пустырях, на стройке, возле проезжей части.
В каком возрасте ребенку можно гулять с собакой
Дети до 14 лет могут гулять с собакой, но только маленькой породы — до 40 сантиметров в холке. При этом порода не должна относиться к потенциально опасным, например бойцовским. Такие ограничения действуют в Москве и Санкт-Петербурге. В целом регионы самостоятельно определяют возраст, с которого ребенка можно отпускать на прогулку с питомцем. Эти нормы можно узнать на сайте местной администрации.
«С какого именно возраста ребенку можно доверить прогулки с маленькой собакой — решать родителям. Все зависит от самостоятельности малыша, характера питомца и того, как они ладят между собой», — уточнили эксперты.
Объясните, как действовать в случае опасности
Также нужно рассказать ребенку, как вести себя в сложных ситуациях. В частности, стоит объяснить, что при встрече с агрессивной собакой нужно сохранять спокойствие. Кроме того, надо обратиться за помощью к хозяину другого пса, успокоить своего четвероногого друга. После этого нужно медленно уйти, не поворачиваясь спиной к чужой собаке.
Также надо объяснить ребенку, что, если пес потеряется, ни в коем случае нельзя искать его самостоятельно. Нужно сразу рассказать об этом родителям.
Помимо этого, стоит объяснить ребенку, что важно быть на связи. На прогулку он всегда должен брать с собой телефон — так он сможет быстро связаться с родителями в экстренной ситуации.
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Айгуль Сабитова