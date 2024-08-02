Эксперты рассказали, как научить ребенка гулять с собакой

Первое время не стоит отпускать его на прогулку с питомцем одного, нужно выходить вместе. Нужно показать, где лучше всего выгуливать собаку. При этом стоит объяснить, что необходимо использовать поводок и убирать за животным с помощью гигиенических пакетов.

Когда ребенок начнет уверенно чувствовать себя на прогулке и собака будет слушаться, можно разрешить выгуливать ее самостоятельно.