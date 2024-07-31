Эксперты рассказали, как можно понизить тревожность

В жизни даже самого уравновешенного и спокойного человека присутствует стресс, и это нормально. Однако, если вы постоянно испытываете тревожность, стоит перевести дыхание и успокоиться. Эксперты рассказали, как это можно сделать.
Сосредоточьтесь на своем дыхании
По словам доктора Марлин Вей, психиатра из Нью-Йорка, ритмичное дыхание действительно помогает снять стресс и избавиться от тревожности. Для этого существует простая практика.
Установите таймер на три минуты.
Сосредоточьтесь на своем дыхании.
Сделайте глубокий вдох через нос, считая до пяти.
Задержите дыхание на пять секунд.
Выдыхайте в течение пяти секунд (тоже через нос).
Повторите технику в течение оставшегося времени.
Эту же технику можно применять во время прогулки. Для большей эффективности постарайтесь выровнять дыхание в соответствии с темпом ходьбы.
Сделайте перерыв от телефона
Зачастую причиной чрезмерного стресса становится информационный шум. Чтобы передохнуть от постоянного потока лишней информации, звонков и сообщений в мессенджерах, стоит сделать паузу в использовании смартфона и других электронных устройств. Отключите уведомления (или телефон), чтобы сосредоточиться на самочуствии и позитивных мыслях.
Послушайте расслабляющую музыку
Эммелин Эдвардс, доктор философии и директор отдела заочных исследований Национального института здоровья, утверждает, что музыкальная терапия также может стать отличным способом расслабиться. Дело в том, что слуховая кора головного мозга связана с системой вознаграждения, а также с центрами мотивации и регуляции эмоций. Соответственно, прослушивание спокойной и медитативной музыки может понизить уровень тревожности и помочь замедлиться.
Выпейте чашечку чая без кофеина
Для того, чтобы избавиться от тревожности, можно выпить чашку чая, сосредоточившись при этом на вкусе напитка, его температуре и других ощущениях. Такая практика осознанности поможет отвлечься от посторонних мыслей и избавиться от стрессовых факторов.
Выйдите на улицу подышать свежим воздухом
Доктор Моник Телло, врач из Ассоциации женского здоровья в Бостоне, считает, что быстрая прогулка на свежем воздухе — отличный способ быстро снять стресс. Возможность сменить обстановку, подышать свежим воздухом, насладиться природой — отличная стратегия для людей, испытывающих беспокойство.
Кстати, еще один способ улучшить настроение — послушать пение птиц. Подробнее об исследовании, доказывающем эффективность такой методики, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова