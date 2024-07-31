Эксперты рассказали, как можно понизить тревожность

Эммелин Эдвардс, доктор философии и директор отдела заочных исследований Национального института здоровья, утверждает, что музыкальная терапия также может стать отличным способом расслабиться. Дело в том, что слуховая кора головного мозга связана с системой вознаграждения, а также с центрами мотивации и регуляции эмоций. Соответственно, прослушивание спокойной и медитативной музыки может понизить уровень тревожности и помочь замедлиться.