Эксперты рассказали, из какого материала покупать постельное белье

Не секрет, что во многом именно от сна зависит наша продуктивность и самочувствие. Однако, чтобы сделать отдых качественным, нужно постараться создать идеальные условия: обеспечить темноту и тишину, выбрать правильный матрас и, конечно, подобрать подходящее постельное белье. Эксперты по сну объяснили, какие материалы лучше всего соответствуют различным запросам.
Отличный вариант на зиму: лиоцелл
Постельное белье из лиоцелла отлично подойдет для зимнего сезона. Эта ткань удерживает тепло и впитывает влагу, но при этом она дышащая и легкая. Хотя лиоцелл и производят искусственным методом (но из натуральных материалов, вроде эвкалиптового дерева), считается, что это — «ткань нового поколения», напоминающая хлопок высокого качества.
Любителям спать в тепле следует выбирать постельные принадлежности из таких материалов, как лен, бамбук или лиоцелл, так как они легкие и дышащие, но при этом хорошо впитывают влагу.
Классика на все времена: хлопок
Сегодня хлопок является, пожалуй, самым популярным материалом для постельного белья. И это действительно оправдано, ведь хлопковая ткань обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и обладает влагоотводящими свойствами, которые способствуют долгому и комфортному сну.
Отдельно отметим, что при выборе хлопкового белья эксперты рекомендуют отдавать предпочтение именно органическому хлопку, так как он лучше всего пропускает воздух.
Поскольку органический хлопок производится без использования пестицидов, из него получаются более длинные волокна, что делает ткань более мягкой и воздухопроницаемой.
Кстати, в пятизвездочных отелях чаще всего используют именно хлопковое постельное белье, так как оно универсально и почти всегда приходится по вкусу гостям.
Идеальный вариант на лето: лен
В жаркий сезон стоит отдавать предпочтение тканям из льна, которые не удерживают тепло и отлично охлаждают. Также известно, что постельное белье из этого материала лучше всего впитывает влагу, значительно улучшая качество и продолжительность сна.
Самое качественное белье изготавливается из французского или бельгийского льна, который растет выше, чем лен, выращиваемый в других местах. Чем выше растение льна, тем длиннее волокна, которые используются для производства пряжи. Более длинные волокна означают лучшую воздухопроницаемость и влагоотводящие свойства.
Лучше всего подойдет для аллергиков: бамбук
Бамбуковое постельное белье изготавливают из натуральных волокон, благодаря чему этот вариант ткани считается лучшим для аллергиков. Также стоит отметить, что бамбук отлично впитывает влагу и обеспечивает хорошую воздухопроницаемость.
Украсит декор: сатин
Если для вас важна внешняя составляющая также, как и комфорт, рекомендуем выбрать сатиновое постельное белье. Это воздухопроницаемый и охлаждающий материал, приятный к телу и симпатичный на вид.
Амелия Джерден, специалист по аксессуарам для сна, рассказала, что многие бутики-отели предпочитают сатиновые простыни, поскольку они, имея блестящий и шелковистый вид, олицетворяют типичную роскошь первоклассной гостиницы.
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