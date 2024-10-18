Эксперты рассказали, из какого материала покупать постельное белье

Не секрет, что во многом именно от сна зависит наша продуктивность и самочувствие. Однако, чтобы сделать отдых качественным, нужно постараться создать идеальные условия: обеспечить темноту и тишину, выбрать правильный матрас и, конечно, подобрать подходящее постельное белье. Эксперты по сну объяснили, какие материалы лучше всего соответствуют различным запросам.