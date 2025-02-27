Эксперты рассказали, где в мире самая вкусная вода из-под крана

Вода — источник жизни на Земле и ключевой продукт, который для человека важнее, чем пища. При этом часто обычная вода считается безвкусной и пресной, а люди предпочитают заменять ее другими напитками. Воду из-под крана же и вовсе, как правило, пить запрещается: в России, к примеру, ее обычно сперва кипятят.