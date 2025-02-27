Эксперты рассказали, где в мире самая вкусная вода из-под крана

Вода — источник жизни на Земле и ключевой продукт, который для человека важнее, чем пища. При этом часто обычная вода считается безвкусной и пресной, а люди предпочитают заменять ее другими напитками. Воду из-под крана же и вовсе, как правило, пить запрещается: в России, к примеру, ее обычно сперва кипятят.
Однако, существуют места, где воду из-под крана пить принято, и она даже считается вкусной. Тщательный обзор воды по всему миру провели специалисты медицинской страховой компании AllClear. Они решили устроить развернутый опрос на платформе Reddit и составили рейтинг на основе 2000 подробных комментариев. Результатами исследования поделился гастрономический портал Food&Wine.
«Доступ к чистой и вкусной воде — важная составляющая часть любого путешествия. Возможность пить воду прямо из-под крана делает поездку комфортной, а заодно экономит деньги и нервы», — рассказывает генеральный директор AllClear Крис Ролланд.
В результате изучения ответов эксперты компании пришли к выводу, что самая чистая и вкусная вода находится в Европе и Северной Америке.
Серебряным призером среди регионов по всему миру называют Шотландию — она стала самым упоминаемым регионом из Европы и вторым в мире. Наиболее высокие оценки получила вода из Северо-Шотландского нагорья и горных озер, особенно Лох-Катрин.
Наверху списка также оказались и другие северные страны: Норвегия и Исландия. Как отмечено в докладе, в Исландии люди так массово пьют воду из-под крана, что бутылочная вода называется «английской», и покупают ее почти исключительно приезжие туристы.
Высокие оценки получила также вода из альпийских источников. В список попали сразу три страны, в чьи границы попадает этот горный массив: Швейцария, Австрия и Германия.
Наивысшие оценки же, как ни удивительно может показаться, получил Нью-Йорк: жители мегаполиса и его гости уверены, что вода, которую город получает из источников в горном хребте Катскилл чуть к северу от города — вкуснейшая в мире.
Итого, список из 10 регионов в Европе выглядит так:
- Шотландия
- Норвегия
- Исландия
- Швейцария
- Австрия
- Германия
А в Северной Америке список штатов с лучшей водой такой:
- Нью-Йорк (США)
- Вашингтон (США)
- Орегон (США)
- Колорадо (США)
- Мичиган (США)
- Британская Колумбия (Канада)
- Квебек (Канада)
Крис Ролланд напоминает, что пить воду важно в любой точке земного шара и ее вкус и чистота могут существенно повлиять на удовольствие от поездки. Он советует заранее изучать качество воды в точке назначения, особенно если это малознакомое место. К сожалению, о местах с самой небезопасной водой в мире эксперты решили не говорить.
Вода в пластиковых бутылках, кстати, тоже не всегда безопасна: чем может угрожать человеку бутилированная жидкость, рассказывали в отдельном материале.