Чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru рассказали «Известиям», чем заняться во время пересадки в аэропорту.
Подумайте, стоит ли выходить в город
Если у вас в запасе менее пяти часов, аэропорт находится далеко от центра и нужно проходить паспортный контроль, скорее всего, выходить в город не стоит. Вы рискуете опоздать на следующий рейс, заблудиться, да и не населенный пункт толком не посмотрите.
Всё же решили погулять — обязательно уточните всё заранее: как добраться до города и сколько стоит такси, как часто ходят автобусы и поезда, где они останавливаются. Продумайте маршрут прогулки: например, сначала пройдитесь по центральным улицам, потом перекусите в кафе и, если останется время, зайдите в музей. Имейте в виду, что ранним утром вы не сможете попасть в ряд мест, например в торговый центр, и, скорее всего, где-нибудь позавтракать, — многие путешественники об этом забывают.
Даже если пересадка долгая, в город могут не выпустить. В Китае, например, если пересадка пять-шесть и даже десять часов, то, вероятнее всего, придется остаться в аэропорту. Тут, в случае пересадки до 24 часов всё зависит от пограничников. В любом случае уточните информацию при покупке билета и обязательно проверьте визовые правила — в том же КНР виза транзитным пассажирам, скорее всего, не понадобится, а в некоторых странах будет обязательно нужна.
Найдите галерею в аэропорту и присмотритесь к деталям
Итак, вы остались в аэропорту. Предположим, у вас нет с собой интересной книги или скачанного фильма, вы не настроены бродить по магазинам дьюти-фри и есть тоже пока не хотите. Во многих аэропортах открыты небольшие музеи и галереи — возможно, они скрасят ваше ожидание. Интересные выставки периодически проходят в аэропортах Шереметьево, Толмачево и других. В аэропорту Саратова Гагарин есть интерактивная фотозона: можно сфотографироваться в образе космонавта и отправить кадр себе на смартфон, а в аэропорту маленького Тобольска — узнать, кем был Семен Ремезов.
Понаблюдайте за самолетами
Узнайте, есть ли в аэропорту смотровая площадка, где можно понаблюдать за тем, как взлетают и садятся самолеты. Проверено: там можно провести несколько часов, задуматься о новом путешествии и выбрать билеты.
Забронируйте капсулу или номер в отеле
Если пересадка ночная, подумайте, стоит ли забронировать капсулу в аэропорту или номер в ближайшем отеле. Поспать в капсульном отеле прямо в здании аэропорта — это интересный опыт, который наверняка запомнится. Многие путешественники в таких случаях против дополнительных расходов — но подумайте, может, ваш отдых и хорошее настроение с утра — то, чем не стоит жертвовать.
Рассмотрите возможность отдохнуть в бизнес-зале
В бизнес-зале вы сможете не только поесть, но и отдохнуть на удобных сиденьях, и поспать, и спокойно поработать, и даже в некоторых случаях принять душ.
Попасть в бизнес-залы могут не только пассажиры, которые купили билеты с повышенным тарифом. Доступ получают клиенты некоторых банков, участники программ лояльности. Также доступ можно просто купить. И часто, если подсчитать все расходы, бизнес-зал окажется выгоднее, чем обед в одном из ресторанов аэропорта.
Настройтесь на позитив
Кажется, что путешествие начнется, когда вы доберетесь до места назначения. Но это не так: постарайтесь получить удовольствие и от перелета, и от пересадки. Бывает, что рейсы задерживают. Так что даже если долгого ожидания в аэропорту не планируется, возьмите с собой книгу, плед, игру — всё, что поможет сделать пересадку приятной. Узнайте, как в аэропорту обстоят дела с интернетом — лучше не только залезть на сайт воздушной гавани, но и почитать отзывы других.
Ранее, 1 октября, сервис Tutu.ru провел исследование, согласно которому чаще всего россияне берут с собой в путешествие собак, кошек и домашних экзотических насекомых. Еще 1,78% признались, что ездят с домашними рептилиями — змеями, ящерицами и другими. С попугаем отправляются в поездку 1,5%, а рыбок и морских черепах берет с собой 1% опрошенных.