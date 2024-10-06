Чем заняться во время долгой пересадки в аэропорту

Кажется, что путешествие начнется, когда вы доберетесь до места назначения. Но это не так: постарайтесь получить удовольствие и от перелета, и от пересадки. Бывает, что рейсы задерживают. Так что даже если долгого ожидания в аэропорту не планируется, возьмите с собой книгу, плед, игру — всё, что поможет сделать пересадку приятной. Узнайте, как в аэропорту обстоят дела с интернетом — лучше не только залезть на сайт воздушной гавани, но и почитать отзывы других.